AFM wil herintroductie goedkeuringsvereiste beroepsreglementering accountancy

De AFM wijst er op dat de NBA verantwoordelijk is voor het opstellen van beroepsreglementering, maar daarnaast ook andere taken vervult, waaronder het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van accountants. In deze combinatie van taken ziet de toezichthouder een risico op belangenverstrengeling. De AFM stelt: “De AFM ziet het risico dat de behartiging van het maatschappelijk belang door de NBA niet altijd parallel loopt met het uitvoeren van andere taken van de NBA. Hierdoor kan belangenverstrengeling ontstaan.”

Goedkeuringsvereiste beroepsreglementering

Ter bescherming van het maatschappelijk belang bepleit de AFM daarom in de wetgevingsbrief dat in de Wet op het accountantsberoep (Wab) opnieuw wordt vastgelegd dat beroepsreglementering van de NBA inzake accountantsorganisaties en wettelijke controles voorafgaand aan inwerkingtreding moet worden goedgekeurd door de minister van Financiën. “Deze beroepsreglementering relateert daarmee aan het AFM-toezicht op de Wet toezicht accountantsorganisaties”, schrijft de AFM.

Reactie minister

In reactie op de wetgevingsbrief van de AFM heeft minister Heinen de Tweede Kamer geïnformeerd. Hij benadrukt in zijn Kamerbrief het belang van een zorgvuldige afweging: “Met de AFM en de NBA hecht ik aan passende borging van het publiek belang bij alle regelgeving die is gericht op accountantsorganisaties.”

De minister wil het verzoek van de AFM betrekken bij de uitkomsten van de geplande evaluatie van het stelsel van beroepsreglementering, die dit jaar zal plaatsvinden. Heinen: “Bij een beslissing over deze wetgevingswens van de AFM wil ik de uitkomsten kunnen betrekken van een evaluatie van het stelsel van beroepsreglementering. De gewenste taken en bevoegdheden van de NBA zijn daar onderdeel van.” Hij voegt daaraan toe: “Ik zal vervolgens in overleg treden met zowel de NBA als de AFM over de opvolging van de evaluatie en deze wetgevingswens daarbij betrekken.”

Kamerbrief over wetgevingsbrieven AFM en DNB 2025