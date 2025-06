Personalia | Selwyn Moons benoemd tot hoofd publiekesectorgroep PWC

Selwyn Moons is aangesteld als hoofd publiekesectorgroep bij PwC Nederland. Hij neemt het stokje over van Richard Goldstein, die op 1 september begint als lid van het College van Bestuur van de Universiteit van Amsterdam.

Moons begon zijn carrière bij de rijksoverheid, waar hij onder meer als beleidsmedewerker en MT-lid werkte aan complexe beleidsvraagstukken en verschillende ministers adviseerde. In 2018 maakte hij de overstap naar PwC om de praktijk voor openbare financiering op te bouwen. “Ik ben mijn PwC-carrière begonnen met opdrachten op het snijvlak van maatschappelijke vraagstukken en financiële impact,” aldus Moons. “Elke dag denk ik na hoe de maatschappij beter bediend kan worden.”

Strategische partner

In zijn nieuwe functie wil hij zich vooral richten op de publieke sector, hij zal 800 medewerkers aansturen die aan uiteenlopende maatschappelijke opdrachten binnen de publieke sector werken. “De publieke sector staat voor urgente uitdagingen zoals stikstof, de opschaling van defensie en betaalbare zorg. Onze mensen staan te trappelen om te blijven helpen die versnelling mogelijk te maken,” zegt hij. “We hebben eerder thema’s aangepakt die maatschappelijk in brand stonden en onder een vergrootglas lagen. En dat blijven we zeker doen. Wij willen echt die strategische partner blijven voor de publieke sector, ook als het maatschappelijk spannend wordt.”

Technologie en AI

Onder zijn leiding zal de publiekesectorgroep zich verder ontwikkelen op het gebied van technologie en nieuwe samenwerkingsvormen. “We innoveren voortdurend met technologie zoals AI en blijven investeren in onze mensen en proposities. Als externe partij met veel ervaring en brede expertise creëren wij beweging en dragen we bij aan het oplossen van belangrijke problemen. Op die manier willen we de meest impactvolle PS-praktijk van Nederland zijn.”