PwC verlengt partnerschap met KNVB

Bij het aangaan van de tweejarige samenwerking in juli 2023 namen beide partijen al een optie voor nog vier jaar. Die wordt nu gelicht en daarmee loopt de verbintenis door tot juli 2029. PwC-bestuurslid Veronique Roos-Emonds: “We zijn trots op wat we samen met de KNVB hebben bereikt en de impuls die het partnership heeft gegeven aan medewerkerstrots, en de impact die we hebben kunnen maken bij en met de KNVB. Voetbal heeft de samenleving veel te bieden. Wij willen de KNVB graag helpen dat onderbouwd en structureel over te brengen om nog meer maatschappelijke impact te maken met dit partnership.”

Focus op maatschappelijke impact

PwC biedt financiële steun en kennis en expertise om de KNVB vooruit te helpen bij zijn uitdagingen en vraagstukken. De focus op maatschappelijke impact krijgt de komende vier jaar nog meer aandacht. Roos-Emonds: “We hebben de KNVB inzicht gegeven in de maatschappelijke impact van het betaald voetbal in Nederland, wat de bond helpt richting overheden op uiteenlopende thema’s. Ook hebben we de gevolgen van een mogelijke btw-verhoging op sport in kaart gebracht en wat dat betekent voor de toegankelijkheid van sport. Voor het WK Vrouwen-bid van 2027 zette onze economische impactanalyse uiteen wat het Nederland (en de speelsteden) zou opleveren, als wij dit WK zouden gaan organiseren met België en Duitsland. Kansengelijkheid, de inzet van data en AI zijn andere thema’s die de afgelopen jaren aan bod zijn gekomen en de komende jaren op de agenda blijven.”

Campagne rond EK

De verlenging van het strategisch kennispartnerschap valt samen met de start van het EK Voetbal voor vrouwen. De Oranje Leeuwinnen komen in actie op 5 juli (tegen Wales), 9 juli (Engeland) en 13 juli (Frankrijk). PwC heeft ter gelegenheid van het EK een campagne ontwikkeld die zich richt op gendergelijkheid. “Onder de naam ‘Guess the Stats’ laten we de komende weken via objectieve data en statistieken zien hoe groot en succesvol het vrouwenvoetbal is geworden. Oranje-internationals Sherida Spitse en Daniëlle van de Donk spelen een interactieve challenge waarin ze opvallende statistieken over het vrouwenvoetbal proberen te raden.”