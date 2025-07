Personalia | Dertien nieuwe partners bij PwC

PwC Nederland telt sinds 1 juli dertien nieuwe partners: vijf in Assurance, vijf in Tax & Legal en drie in Advisory.

Agnes Koops-Aukes, voorzitter van de raad van bestuur van PwC Nederland, noemt het “een prachtige en welverdiende stap voor deze collega’s, die ieder op hun eigen manier bijdragen aan onze brede dienstverlening en aan de toekomst van onze organisatie”.

In de assurance-praktijk zijn benoemd Femke Helgers (specialisatie Sustainability Strategy), Steven Hordijk (specialisatie: Enterprise Risk & Control Solutions), Janet Stouten (specialisatie: Audit Consumer Markets), Eelco Brienesse (specialisatie: Audit Asset Management & Pensions) en Marnix Oppel (specialisatie: Audit Engineering & Construction, Business and professional services sector). Oppel is al per 1 mei toegetreden

Nieuwe partners in de Tax & Legal-praktijk zijn Erik Gerritsen (specialisatie: Operational Transfer Pricing), Pieter Ruige (specialisatie: International Tax Services), Wouter Amersfoort (specialisatie: Legal Consulting – Public Sector), Pauline Jonker (specialisatie: International Tax & Financial Services) en Inger Baars (specialisatie: Connected Tax Compliance).

De advisory-praktijk telt tot slot drie nieuwe partners: Chris van Haarlem (Transaction services/Financial Due Diligence, TMT), Kelly van den Muijsenberg (Valuation & Modelling) en Menno Braakenburg (Strategy and Transformation, Energy & Utilities).