Consolideren zonder chaos: houd grip op cijfers

Consolidatie is soms noodzakelijk, maar vaak ook complex en tijdrovend. Zeker als je het met de hand doet, of in een rekenbestand waarin alleen jij nog weet wat de bedoeling was. Tijdens Visionplanner Inspire 2025 laten Doede de Jong (productowner) en Marco Groenhout (customer success consultant) zien hoe het anders kan. Beter, slimmer en sneller.

“Consolideren voelt voor veel accountants en ondernemers als een hoop gedoe”, vertelt Doede de Jong. “Vooral het elimineren van onderlinge posten is een bron van frustratie. Als je dat handmatig moet doen, dan voelt het alsof je elk kwartaal weer een nieuwe puzzel moet leggen. Bovendien wordt de foutgevoeligheid groter naarmate je meer entiteiten hebt.”

Dat frustreert niet alleen, het kost ook veel tijd. Tijd die je liever besteedt aan adviseren, analyseren of ondernemen. Gelukkig hoeft het niet meer zo omslachtig. Visionplanner heeft de consolidatiemodule de afgelopen tijd flink uitgebreid – met dank aan de feedback van een vip-gebruikersgroep. “We zijn gestart met quick wins en werken dit jaar aan grotere verbeteringen, zoals meerdere consolidatiekringen, flexibeler elimineren en synchroniseren in één klik”, legt hij uit.

Slimme inrichting voor blijvende winst

Veel winst zit in de basis, aldus De Jong. “Goede consolidatie begint bij de bron. Dus in plaats van achteraf proberen recht te breien wat er eerder scheef is gegaan, loont het om je boekhouding goed op te zetten. Wij zorgen vervolgens dat het consolideren zo soepel mogelijk verloopt.”

Dat levert niet alleen rust en overzicht op, maar ook snelheid en vertrouwen in de cijfers. Zeker voor kantoren en ondernemers die regelmatig rapporteren of werken met veel entiteiten, is dat cruciaal.

Consolideren op Visionplanner Inspire

Tijdens hun sessie op Visionplanner Inspire laten ze zien welke stappen Visionplanner heeft gezet in het verbeteren van de consolidatiemodule – en wat er nog op de planning staat. Marco demonstreert bovendien een praktijkcase en deelt zijn inzichten als consultant bij honderden klanten.

Wil jij af van consolidatiehoofdpijn? En ontdekken hoe je zorgt voor meer grip en minder gedoe? Dan mag je deze sessie niet missen.

