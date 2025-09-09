Eerste lichting start met master Integraal Adviseur mkb

Vrijdag 22 augustus vond in het T-huis in park Presikhaaf (Arnhem) de kennismakingsbijeenkomst plaats van de masteropleiding Integraal Adviseur MKB (MIAM) van de HAN. De week erna start de eerste lichting met de lessen.

Opleidingscoördinatoren Thomas Gaastra-Van Maanen en Didier Piets ontvingen de studenten buiten in de zon. De MIAM start met een groep van twaalf deelnemers: een diverse mix van professionals die allemaal één doel delen: uitgroeien tot breed inzetbare financieel adviseur voor het mkb. Sommigen volgen de tweejarige master, anderen combineren deze met de AA-opleiding en behalen zo in drie jaar een dubbeltitel.

Kennismaken via symboliek

Na de opening gingen de studenten naar binnen voor een kennismakingsspel, begeleid door docent Linda Gommans. Op een tafel lagen uiteenlopende voorwerpen: van legoblokken tot plastic bootjes en van wandelstokken tot ordners. De aanwezigen kozen een object dat iets vertelde over henzelf en gingen daarover in gesprek met een medestudent of docent die hetzelfde voorwerp had gekozen.

Rollen, strategie en samenwerking

In een tweede opdracht gingen de deelnemers in groepsverband de strijd aan om de hoogste toren van de gekozen voorwerpen. Na afloop reflecteerden ze: wie nam het initiatief? Wie gaf advies en wie luisterde vooral? Thema’s als samenwerking, taakgerichtheid en persoonlijke stijl kwamen al direct boven water en staan ook het komende jaar op het programma.

Verschillende achtergronden, gedeelde drive

De studenten verschillen sterk in achtergrond. Van jonge professionals met een eigen onderneming tot ervaren adviseurs die bewust voor verbreding kiezen. Sommigen groeiden op in een ondernemersgezin, anderen maakten de overstap vanuit een andere master. Juist die diversiteit is volgens de opleiding de kracht van de MIAM: studenten leren niet alleen van het studieprogramma, maar ook van elkaar.

Op naar de campus

Na een gezamenlijke lunch in de tuin van het T-huis verhuisde de groep naar de HAN-campus voor uitleg over het studieprogramma en de digitale leeromgeving. Didier Piets: “De toon is gezet: deze eerste lichting bouwt niet alleen aan haar eigen ontwikkeling, maar ook aan een nieuwe kijk op het vak van financieel adviseur voor het mkb.”

De nieuwe master Integraal Adviseur MKB (MIAM) van de HAN speelt in op de veranderende rol van de accountant en financieel professional. De opleiding kijkt nadrukkelijk verder dan cijfers: integraal advies gaat óók over strategie, duurzaamheid en maatschappelijke impact. Studenten volgen het tweejarige mastertraject of combineren het in 3-jaar met de AA-opleiding in een dubbeltitel.