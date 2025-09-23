Personalia | Alexander Bouman mede-eigenaar bij Companium

Alexander Bouman is toetreden als mede-eigenaar en medebestuurder van accountants- en advieskantoor Companium in Emmen.

Bouman werkt sinds drie jaar bij Companium, dat in 2015 werd opgericht. Inmiddels werken er volgens de eigen website 22 mensen bij het Drentse kantoor. Oprichter Harm Wiekens: “Alexander brengt precies die energie en mentaliteit mee waarmee we als team iedere dag het verschil maken voor onze klanten én voor elkaar. Het voelt als een logische én feestelijke stap: deze gedeelde ambitie hadden we meteen vanaf zijn eerste dag.”

Over Bouman meldt Companium: ‘Zijn frisse blik en jarenlange ervaring in de accountancy versterken onze dienstverlening én brengen nieuwe energie om te blijven bouwen aan een kantoor waar talent zich kan ontplooien en klanten zich serieus genomen voelen.’ Alexander Bouman: “Bij Companium mag je jezelf zijn en krijg je volop ruimte om mee te denken en mee te groeien, zowel in vakmanschap als in persoonlijke ontwikkeling.”

