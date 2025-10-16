Belastingdienst erkent fouten bij adreswijzigingen

Ondernemers die hun bedrijfsadres wijzigen bij de Kamer van Koophandel (KvK) kunnen in zeldzame gevallen te maken krijgen met ernstige administratieve problemen bij de Belastingdienst. Dat erkent de staatssecretaris Heijnen in antwoord op Kamervragen.

De problemen ontstaan wanneer een adreswijziging bij de KvK niet goed wordt verwerkt in de administratie van de Belastingdienst. Daardoor kunnen belastingaanslagen of aanmaningen naar een verkeerd adres worden gestuurd. Wie daarop niet reageert, loopt het risico dat de fiscus een dwangbevel uitvaardigt en uiteindelijk beslag legt op een bankrekening. In zulke situaties kan het saldo tijdelijk worden geblokkeerd, ook als de fout niet bij de ondernemer ligt.

De staatssecretaris benadrukt dat ondernemers zelf verantwoordelijk blijven voor tijdige betaling van hun belastingen, maar voegt daaraan toe dat de Belastingdienst meerdere contactmomenten heeft ingebouwd om betalingsproblemen te voorkomen. “Van een ondernemer mag worden verwacht dat hij een van deze momenten aangrijpt om te betalen of uitstel van betaling te vragen,” aldus Heijnen. Pas als dat uitblijft, volgt een beslaglegging.

Toch erkent de bewindspersoon dat het kan gebeuren dat een ondernemer geen enkel bericht heeft ontvangen omdat de adresgegevens fout waren verwerkt. In dat geval, zo wordt gesteld, “wordt het beslag uiteraard opgeheven” zodra de fout is vastgesteld. De Belastingdienst zegt in dergelijke situaties te streven naar een zo kort mogelijke duur van de blokkade. Ondernemers kunnen zich in urgente of schrijnende situaties wenden tot het zogeheten Stellateam, dat maatwerkoplossingen kan bieden.

Incidenteel

De overheid ziet vooralsnog geen aanleiding om een breed onderzoek te starten naar de omvang van de problematiek. Jaarlijks worden volgens het ministerie “honderdduizenden adreswijzigingen” verwerkt tussen KvK en Belastingdienst. Fouten zouden slechts “incidenteel” voorkomen, meestal door een technische verstoring of menselijke fout. Beide instanties beschikken over interne procedures om onjuiste registraties te herstellen.

Wel komt er extra aandacht voor de overdracht van adresgegevens. De Belastingdienst is gevraagd dit onderwerp nadrukkelijk te bespreken in het reguliere overleg met de KvK. Ook bestaat er een terugmeldplicht: als de Belastingdienst twijfelt aan de juistheid van gegevens in het Handelsregister, moet zij dit terugmelden aan de KvK.

Ondernemers die financiële schade lijden door een fout van de Belastingdienst of de KvK kunnen onder voorwaarden een schadevergoeding aanvragen. Daarbij geldt dat de ondernemer moet aantonen dat sprake is van een fout, van geleden schade en van een rechtstreeks causaal verband tussen die fout en de schade. De bewijslast ligt volledig bij de ondernemer.

‘Niet realiseerbaar’

Volgens Heijnen is er geen specifieke controle op de juiste verwerking van adresgegevens. Gezien de enorme hoeveelheid gegevensuitwisseling zou dat “niet realiseerbaar” zijn. Toch erkent hij dat situaties waarin een bedrijf onterecht van zijn eigen geld wordt afgesloten “zeer stressvol” kunnen zijn. “Ik kan mij goed voorstellen dat een dergelijke situatie stressvol kan zijn voor een ondernemer,” aldus de reactie.

Lees hier de brief van de staatssecretaris.