Valuemanagement vergroot structureel de ondernemingswaarde van bedrijven

Waardecreatie gaat verder dan winst op korte termijn. Het draait om het bouwen van een robuust en toekomstbestendig bedrijf dat jaar op jaar in waarde groeit.

Toch zien we dat ondernemers de vraag “Wat is mijn bedrijf waard?” vaak pas bij een mogelijke verkoop stellen. Te laat, kans gemist. Als adviseur kan je voorkomen door tijdig met de ondernemer in gesprek te gaan.

Met valuemanagement stuur je proactief op waarde

Valuemanagement stelt je in staat om de waarde van het bedrijf van jouw klant systematisch te vergroten, los van een directe verkoop. Het verhoogt niet alleen een potentiële verkoopprijs, maar versterkt ook de marktpositie, de financieringsmogelijkheden en de veerkracht van de onderneming.

Wat is valuemanagement precies?

Valuemanagement is een gestructureerde aanpak om de bedrijfswaarde van een onderneming te verhogen. Het draait om het optimaliseren van toekomstige cashflows en het reduceren van risico’s en afhankelijkheden in een organisatie. Door het managementteam en waardedrivers te laten analyseren, krijg je grip op wat de onderneming van jouw klant echt waardevol maakt.

Veel ondernemers onderschatten hun eigen hefboomwerking op waarde. Een structurele verhoging van de EBITDA leidt namelijk ook tot een hogere multiple bij waardering. Zo kan een EBITDA-sprong van €400.000,- met een multiple sprong van 0,5 resulteren in €4 miljoen extra ondernemingswaarde.

Waarom zou een ondernemer hier vandaag mee starten?

Valuemanagement geeft een ondernemer helder inzicht in de sterke en zwakke punten van zijn bedrijf. Daarmee kan hij gerichte strategische keuzes maken. Het verkleint risico’s, vergroot de onafhankelijkheid en bouwt aan een bedrijf dat aantrekkelijker is voor investeerders, financiers en toekomstige kopers.

Of de ondernemer nu, binnen drie jaar of pas over tien jaar wilt verkopen: met valuemanagement werk je samen structureel aan een onderneming die op elk moment optimaal kan profiteren van marktkansen.

Waar ligt de kern van waardegroei?

De focus ligt op het versterken van de belangrijkste valuedrivers van een bedrijf. Denk aan:

Hoe onderscheidend en schaalbaar zijn de producten of diensten;

De kracht en overdraagbaarheid van het managementteam;

De mate waarin het businessmodel schaalbaar en winstgevend is;

De kwaliteit en voorspelbaarheid van klant- en leveranciersrelaties.

Met tools zoals DCF-waarderingen, zero-based businessmodelanalyses en de Aeternus Valuedriver Selectie Tool vertalen wij deze inzichten naar een concreet verbeterplan.

Hoe verschilt valuemanagement van verkoopvoorbereiding?

Waar valuemanagement zich richt op langetermijnwaardecreatie, focust verkoopvoorbereiding op optimalisatie voor een overname op korte termijn. Het elimineert dealbreakers, versterkt de onderhandelingspositie en zorgt voor een verkoopstructuur die maximaal rendement oplevert.

Valuemanagement Verkoopvoorbereiding Lange termijn waardecreatie. Korte termijn optimalisatie. Strategisch sturen op waarde. Dealbreakers elimineren. Onafhankelijk van verkoopmoment. Gericht op directe transactie.

Overweegt jouw klant verkoop binnen drie jaar? Dan is gestructureerde voorbereiding essentieel. Lees meer over verkoopvoorbereiding.

Hoe verloopt een valuemanagement traject?

Een traject start met een dialoog over de ambities en doelen van de ondernemer. Vervolgens bepalen we de huidige waarde van de onderneming en analyseren we welke valuedrivers de grootste hefboom vormen. Samen stellen we strategieën en verbeterplannen op om deze drivers te versterken. Optioneel monitoren we de voortgang, zodat de ondernemer structureel op koers blijft.

Zo maak je samen met jouw klant waardecreatie een strategisch gestuurd proces, geen toevalstreffer.

Sta jij stil bij de toekomstige waarde van het bedrijf van jouw klant?

In een dynamische markt betekent stilstand achteruitgang. Valuemanagement geeft grip op de toekomst van de ondernemer zijn bedrijf. Of hij nu focust op autonome groei, nieuwe financiering of verkoop: samen houden jullie de regie.

Heb je ondersteuning nodig? Spreek met ons M&A Supportteam

Wij kijken met de blik van een toekomstige koper en combineren onze waarderingskennis met jarenlange M&A-ervaring. Zo maken we het bedrijf van jouw klant aantrekkelijker dan dat van de concurrent.

