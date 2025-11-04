Personalia | Share Impact haalt IT-auditspecialist van KPMG binnen

Utermark is RA en volgens Share Impact een topspecialist op het gebied van IT-auditing. Hij werkte sinds 2017 bij KPMG, waar hij de eerste drie jaar senior manager IT-audit voor de gezondheidszorg was. Daarvoor werkte hij onder meer bij Deloitte als senior manager Healthcare en bij EY als senior manager IT Audit.

Bewuste keuze

Met ruim vijfentwintig jaar ervaring zegt Utermark bewust te kiezen voor Share Impact. “Ik vind het belangrijk om mijn vak in te zetten voor organisaties die maatschappelijke waarde creëren. Share Impact combineert vaktechnische kwaliteit met maatschappelijke relevantie, wat onder meer blijkt uit de BCorp-certificering en de bevlogenheid van het team.” Het bedrijf telt circa 40 accountants; managing partner

Hugo Hollander ziet de toetreding van Utermark als een belangrijke stap in de verdere groei van het kantoor. “Met zijn komst kunnen we, naast onze woningcorporaties, musea en culturele instellingen, ook het maatschappelijk cruciale domein van zorgorganisaties nog beter bedienen. Zijn expertise helpt ons om digitale audits verder te ontwikkelen en onze cliënten te begeleiden bij de steeds complexere IT- en datavraagstukken.”

Utermark gaat zich richten op de verdere integratie van data-analyse, cybersecurity en digitalisering

binnen de auditpraktijk en op de uitbreiding van de dienstverlening richting de zorg- en publieke sector.