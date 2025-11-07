Van boekhouding tot planning: de veranderende rol van moderne accountants

Registeraccountants worden vooral geassocieerd met audits, compliance en belastingaangiftes; onderdelen van de bedrijfsvoering die alles stabiel houden maar zelden in de schijnwerpers staan. Hun werk is uiteraard essentieel, maar wordt traditioneel gezien als gestructureerd, regelgedreven en soms een beetje achterhaald, zegt Pri Nagashima, vice president van data, analytics en AI van Pleo in deze blog.

Nu speelt er zich een belangrijke verandering af binnen de accountancy. AI en automatisering herdefiniëren de relatie die bedrijven met financiën hebben en accountants bevinden zich midden in die verschuiving. Vooral AI brengt verandering teweeg in wat accountants daadwerkelijk doen. Het is niet langer een handige extra tool, maar een drijvende kracht die werkprocessen, verwachtingen en zelfs de manier waarop accountants naar zichzelf kijken verandert.

In 2024 gebruikten ongeveer 37,4% van de bedrijven in de financiële dienstverlening één of meer AI-technologieën. Deze snelle adoptie verandert nu al de manier waarop registeraccountants waarde toevoegen. Hun rol verschuift van administratie en verslaglegging naar een meer strategische en toekomstgerichte positie.

Automatisering is nog maar het begin

Als je nadenkt over hoe deze nieuwe technologische golf accountants ondersteunt, is automatisering meestal het eerste waar je aan denkt. Het is de meest tastbare manier waarop technologie zich in het dagelijkse werk laat zien: het stroomlijnt factuurverwerking, koppelt transacties, stemt rekeningen af en vermindert tijdrovende administratieve taken.

Maar automatisering is meer dan alleen een middel om efficiënter te werken. Door repetitieve taken weg te nemen, krijgen accountants de ruimte om vooruit te kijken in plaats van achterom en zo een meer proactieve en strategische rol op zich te nemen.

Op dit moment besteden mensen gemiddeld 125 uur per jaar aan het schakelen tussen tools die niet goed op elkaar aansluiten, dat is meer dan drie hele werkweken. Wanneer automatisering dit handmatig schakelen wegneemt, krijgen accountants die tijd terug om zich te richten op voorspellingen, beter onderbouwde beslissingen en snellere reacties op marktveranderingen.

Realtime data en inzichten geven voorsprong

Zodra het repetitieve werk van accountants verdwijnt, gebeurt er iets interessants: ze kunnen eindelijk om zich heen kijken en het grotere geheel zien. Automatisering maakt misschien de weg vrij, maar realtime data is wat accountants echt transformeert van efficiënte uitvoerders tot proactieve besluitvormers. In plaats van te wachten tot rapportages aan het eind van de maand binnenkomen, kunnen financiële teams hun uitgaven en kaspositie continu volgen.

Maar juist bij inzichten en analyses schakelt het werk echt een versnelling hoger en verandert het tempo van financieel werk volledig. Door bestedingspatronen, leveranciers en categorieën al vroegtijdig te volgen, kunnen accountants besparingen identificeren en kosten optimaliseren nog vóórdat er geld wordt uitgegeven. In plaats van te reageren op wat er al is gebeurd, kunnen ze anticiperen op wat er komen gaat.

Ook de prognoses hebben een flinke sprong gemaakt. In plaats van statische modellen kunnen teams nu gebruik maken van dynamische, door AI aangestuurde voorspellingen en slimme uitgavenaanbevelingen die zich aanpassen zodra er nieuwe data binnenkomt. Of het nu gaat om een daling in omzet, een late betaling of een hapering in de toeleveringsketen, deze signalen worden al in een vroeg stadium opgevangen. Hierdoor krijgen bedrijven de ruimte om te plannen.

Als het op risico aankomt, biedt intelligente anomaliedetectie een extra beschermingslaag. Verdachte transacties of ongebruikelijke patronen kunnen binnen enkele seconden worden gesignaleerd waardoor accountants kunnen ingrijpen voordat problemen uit de hand lopen. Fraude, compliance-issues en boekhoudfouten zijn nu gemakkelijker te herkennen én in realtime te stoppen.

Met dit soort inzichten ondersteunen accountants beslissingen niet langer alleen, maar sturen ze deze aan.

Training en vertrouwen bepalen volgende fase

Natuurlijk gebeurt dit niet van de ene op de andere dag. De technologie ontwikkelt zich razendsnel, maar mensen, vaardigheden en implementatie moeten in hetzelfde tempo meegroeien.

Zo geeft 72% van de Nederlandse CFO’s aan dat ze de waarde van AI hoog inschatten en 31 procent van de bedrijven zegt dat AI-vaardigheden een steeds belangrijkere competentie voor werknemers zal worden. Als accountants hun nieuwe, door technologie ondersteunde rol willen invullen, mogen training en bijscholing geen bijzaak zijn.

Vertrouwen speelt hierbij ook een belangrijke rol. Accountants zijn traditioneel gezien de beschermers van financiële integriteit. Nu zij AI omarmen komen databeveiliging, ethiek en bias centraal te staan. Dat betekent dat accountants een steeds crucialere rol zullen spelen als bewakers van verantwoord AI-gebruik.

AI kan in enkele seconden enorme hoeveelheden cijfers verwerken, maar het kan menselijk beoordelingsvermogen, de ethische standaarden waarop het vak is gebouwd en gezonde, ouderwetse scepsis niet vervangen.

Van boekhouding naar leiderschap

Het volgende hoofdstuk voor accountants draait niet om het vervangen van mensen door technologie, maar om het versterken van menselijk inzicht met slimmere tools. Naarmate AI en automatisering zich verder ontwikkelen, zullen accountants steeds meer strategische rollen vervullen, groei sturen en vertrouwen opbouwen in een datagedreven wereld. Zo wordt het essentiële werk van registeraccountants zichtbaarder dan ooit maar, belangrijker nog, allesbehalve achterhaald.

Pri Nagashima is vice president van data, analytics en AI bij Pleo.