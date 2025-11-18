Groei mkb blijft beperkt, minder beweging onder bedrijven

Tussen 2014 en 2024 is slechts een klein deel van de kleine ondernemingen doorgestroomd naar de categorie middelgrote of grote bedrijven. Vooral binnen het kleinbedrijf was sprake van personeelskrimp. Daarnaast kende 2024 minder starters en meer bedrijfsbeëindigingen dan een jaar eerder, waardoor de dynamiek in het bedrijfslandschap verder afnam.

Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor de Staat van het mkb.

Het CBS onderscheidt vijf bedrijfscategorieën op basis van het aantal werkzame personen: zzp’ers, microbedrijven (2–10 werknemers), kleinbedrijven (10–50), middelgrote bedrijven (50–250) en grootbedrijven (250+). Bedrijven kunnen van grootteklasse wisselen door groei of krimp in personeel, al verandert niet iedere fluctuatie van werknemersaantallen direct de categorie.

Meer bedrijven zakken terug dan doorgroeien

Van de bedrijven die in 2014 tot de categorie micro-, klein- of middenbedrijf behoorden, daalde een groter deel naar een lagere klasse dan dat er groeide. Vooral binnen het kleinbedrijf was dit verschil groot: van de ruim 39.000 ondernemingen uit 2014 was in 2024 16 procent kleiner geworden en iets meer dan 7 procent juist gegroeid. De meerderheid bleef gelijk van omvang.

Opvallend is dat binnen het middenbedrijf juist meer bedrijven groeiden dan krompen, wat duidt op meer interne dynamiek.

Bij de zzp’ers uit 2014 bleek 49 procent in 2024 niet meer actief, bijvoorbeeld door beëindiging of overname. Bij grote bedrijven gold dit voor een kwart.

Bedrijvendynamiek verder gedaald in 2024

In 2024 werden minder bedrijven opgericht en juist meer opgeheven dan in 2023. Hierdoor daalde de zogenaamde verversingsgraad licht, van 17,8 naar 17,2 procent. Deze ligt bovendien duidelijk onder het gemiddelde sinds 2007 (19,7 procent). Vooral onder zzp’ers is de mobiliteit groot; binnen het mkb exclusief zzp’ers bleef de verversingsgraad stabiel op 8,2 procent.

De verversingsgraad geeft de mate van vernieuwing in het bedrijfsleven weer. Een hoge waarde duidt op veel toe- en uittreders, wat zowel innovatie als instabiliteit kan betekenen; een lage waarde wijst op rust, maar mogelijk ook minder vernieuwing.

Aantal mkb-bedrijven stijgt naar 1,6 miljoen

Begin 2025 telde Nederland ruim 1,6 miljoen mkb-bedrijven in de business economy, bijna driekwart meer dan in 2014. Deze sterke groei komt vooral door de toename van het aantal zzp’ers, met name in de zakelijke dienstverlening, vervoer en opslag en de horeca.

Binnen het mkb zonder zzp’ers was de groei met bijna 13 procent aanzienlijk kleiner. De samenstelling van het mkb veranderde daardoor zichtbaar: in 2025 bestond bijna 81 procent uit zzp’ers, tegen 70 procent tien jaar eerder. Het aandeel microbedrijven nam hierdoor relatief af.