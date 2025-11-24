Zzp’er ligt wakker van juridische problemen

Driekwart van de kleine ondernemers had de afgelopen vijf jaar een juridisch probleem. Dat levert met name bij zzp’ers doorgaans vooral veel stress op, meldt rechtsbijstandverzekeraar DAS.

DAS liet Ipsos I&O onderzoek doen en daaruit blijkt dat kleine ondernemers hun eigen juridische kennis als laag inschatten, net als het risico op juridische problemen. Maar uit het onderzoek blijkt wel dat bijna een derde van de zzp’ers in de afgelopen vijf jaar een juridisch probleem had. In ruim de helft van de gevallen leidde dat tot zakelijke en persoonlijk nadeel, voornamelijk in de vorm van stress en slaapproblemen.

Vrijwel altijd financiële consequenties

Bij het klein mkb ligt het percentage dat in de afgelopen vijf jaar een juridisch probleem had zelfs op 77%. “In vrijwel alle gevallen hadden juridische problemen negatieve financiële consequenties. Zzp’ers hadden vooral te maken met kwesties rond overeenkomsten en contracten, terwijl mkb’ers daarnaast ook problemen met klanten en werknemers rapporteerden.”

DAS ziet in de praktijk vooral dat ondernemers contractuele geschillen melden over aanneming van werk en overeenkomsten van opdracht. Op het gebied van arbeidsrecht gaan de meeste conflicten over ontslag, ziekte en re-integratie.

Mkb’er zoekt accountant op voor ondersteuning

Zzp’ers geven zichzelf een 5,4 voor juridische kennis; het klein mkb schat zichzelf iets hoger in. “Toch zegt 91% van de zzp’ers nauw betrokken te zijn bij juridische zaken. Voor juridische ondersteuning zoeken zelfstandig ondernemers vaker dan mkb’ers online hun informatie op. Mkb’ers gaan vaker dan zzp’ers naar de boekhouder of accountant voor juridische ondersteuning.”

In AI zien ondernemers nog weinig toegevoegde waarde voor juridische ondersteuning. Kleine mkb-bedrijven hebben met 19% nog het meeste vertrouwen in kunstmatige intelligentie.

Kwetsbaar

Ook al maakt 46% van de zzp’ers zich nergens zorgen over, deze groep ervaart relatief vaak persoonlijk nadeel, voornamelijk stress, bij juridische problemen. “Ondernemers voelen zich betrokken, maar zijn tegelijkertijd kwetsbaar door beperkte kennis van juridische zaken”, zegt Silvia Onos, marketingmanager bij DAS. “Juist die combinatie maakt het belangrijk om bewust stil te staan bij juridische risico’s en hoe je die kunt beperken.” Vooral het klein mkb heeft volgens DAS juridische ondersteuning goed geregeld, vaak via een verzekering.