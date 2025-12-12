Employer Branding Benchmark 2025: performance accountantskantoren in Google én AI

De strijd om talent binnen de accountancysector verschuift steeds verder richting digitale zichtbaarheid. Potentiële kandidaten oriënteren zich via meerdere kanalen zoals Google, socials, netwerk, maar dit jaar speelt ook AI een steeds grotere rol.

Search Signals doet ook dit jaar weer onderzoek naar de employer branding in Google.nl én in AI-overviews.

Zichtbaarheid bij talent in Google.nl & AI

Voor het onderzoek zijn 50 vacaturegerichte zoektermen onderzocht om te bepalen hoe accountantskantoren scoren in de zoekresultaten van Google.nl. Het gaat om zoekwoorden zoals:

‘accountant vacature’

‘vacature assistent accountant’

‘duaal vacatures accountancy’

en nog 47 andere varianten

In het onderzoek krijg je inzicht in de volgende bevindingen:

Accountancykantoren zijn sterk afhankelijk van vacaturebanken waar ze direct moeten concurreren met andere kantoren

Indeed, Nationale Vacaturebank en LinkedIn domineren Google.nl en AI, zij slokken momenteel het grootste deel van de klikken op

Lokale rankings verschillen sterk per stad, cruciaal voor kantoren met meerdere vestigingen

Talent overtuig je via meerdere touchpoints, van Google & AI tot social ads, nieuwsbrieven en events

Bekijk hier het volledige onderzoek.

AI wordt bepalend voor zichtbaarheid: vacaturebanken domineren nog

In Google AI Overviews zien we dat vooral grote platforms de zichtbaarheid domineren. De meest genoemde websites in AI-antwoorden zijn:

Indeed.com (88 keer)

LinkedIn.com (45 keer)

Nationalevacaturebank.nl (44 keer)

ESJ.nl is het eerste accountantskantoor dat zichtbaar wordt, met 27 vermeldingen

Finturecareers.com volgt met 25 vermeldingen

Deze dominantie betekent dat kantoren al vroeg in de candidate journey buiten beeld verdwijnen wanneer ze geen sterke content en autoriteit opbouwen die relevant is voor AI-systemen.

Slechts enkele accountantskantoren komen regelmatig terug in AI-overviews, waardoor er veel onbenutte kansen liggen.

De top 25 in Google.nl: grote verschuivingen ten opzichte van vorig jaar

Net als vorig jaar is in kaart gebracht welke websites het vaakst voorkomen in de top 20 resultaten op de vijftig vacature zoekwoorden. Per zoekwoord kunnen meerdere pagina’s van dezelfde website scoren. De nieuwe top 25 laat grote veranderingen zien:

Indeed.com staat bovenaan met 109 vermeldingen Nationalevacaturebank.nl ( 78 ) en LinkedIn.com ( 64 ) volgen

vermeldingen Nationalevacaturebank.nl ( ) en LinkedIn.com ( ) volgen Opvallende stijgers zijn Facet-accountants.nl ( +27 ), WerkenbijBDO.nl ( +24 ) en Yacht.nl ( +10 )

), WerkenbijBDO.nl ( ) en Yacht.nl ( ) Aan de andere kant zijn er forse dalers: Jooble.org ( -16 ) en Rousch.nl ( -22 )

) en Rousch.nl ( ) ABAB en ALFA zijn uit de top 25 verdwenen na de fusie tot AAFF (nog maar 7 vermeldingen)

Bereik meer talent in Google en AI platformen

Uit het onderzoek blijkt dat accountantskantoren veel ruimte laten liggen op vacature- en vakgebied gerichte zoekwoorden en prompts. Grote platforms domineren nu de zoekresultaten en trekken daardoor een groot deel van de bezoekers naar zich toe.

Op deze externe kanalen concurreer je direct met andere werkgevers, terwijl je op je eigen website volledige controle hebt over je boodschap en positionering.

Google en AI-platformen zijn, naast het eigen netwerk en socials, een van de touchpoints waar potentiële kandidaten hun zoektocht beginnen. Wie daar niet verschijnt, mist een belangrijk deel van de kandidatenmarkt.

Snelle verbeteracties voor meer zichtbaarheid in Google en AI:

Optimaliseer hubs voor de juiste vacaturetitels en verbindt het met de EVPs

Versterk je Google Mijn Bedrijf profiel met volledige bedrijfsinformatie, actuele foto’s en reviews voor betere lokale zichtbaarheid

Richt Google Analytics 4 volledig in zodat je precies ziet welke pagina’s talent aantrekken en waar optimalisatie nodig is

Gebruik Google Ads om direct zichtbaar te worden op relevante zoektermen

Schrijf AI-proof content met heldere structuur, korte alinea’s en concrete feiten

Publiceer relevante employer branding content (video, blogs, cases) en repurpose dit voor socials

De concurrentie om talent neemt toe en kantoren die de zichtbaarheid in Google versterken hebben een duidelijke voorsprong. Door gericht te investeren in online employer branding vergroot je je bereik en trek je sneller geschikte kandidaten aan.

(Search Signals)