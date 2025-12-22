Personalia | Twee nieuwe partners bij Grant Thornton

Beiden maken al langer deel uit van de organisatie. Rotteveel is werkzaam binnen het Audit & Assuranceteam op de vestiging Utrecht en Schep is al enige jaren verbonden aan Impact House, de duurzaamheidadviespraktijk van Grant Thornton. Hij is actief vanuit de vestiging Amsterdam.

Focus op groei

Rotteveel (links) richt zich met name op klanten in de profitsector binnen verschillende marktsegmenten, zowel nationaal als internationaal. Hij werkte lange tijd bij EY en is inmiddels bijna negen jaar verbonden aan Grant Thornton, waar hij in verschillende rollen heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de organisatie. Ook is hij sinds een paar jaar examinator bij de NBA. In zijn nieuwe rol richt Rotteveel zich op de verdere groei van kantoor Utrecht en op de integratie en samenwerking tussen de verschillende kantoren.

Duurzaamheidsexpert

Schep heeft ruime ervaring als duurzaamheidsexpert en heeft zich de afgelopen tien jaar gespecialiseerd in de koppeling tussen biodiversiteit, klimaatverandering en economie. In zijn rol als milieueconoom adviseert hij zowel private als publieke organisaties over het versterken van duurzame waardeketens, het integreren van ESG-risico’s in bedrijfsstrategieën en het ontwikkelen van scenario’s en data voor besluitvorming en beleid. In zijn werk heeft Schep een sterke internationale focus en hij werkt met klanten in Europa, Latijns- en Noord-Amerika, Afrika en Azië aan natuurinclusieve en klimaatbestendige bedrijfsmodellen.