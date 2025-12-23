Home » Personalia | Frank Lamers partner bij OOvB

Personalia | Frank Lamers partner bij OOvB

Accountancy, Nieuws

Frank Lamers treedt per 1 januari toe als partner bij OOvB adviseurs en accountants.

23 december 2025 door Accountancy Vanmorgen

Lamers (MSc RA) werkt sinds september 2024 bij OOvB. Hij was eerder werkzaam (en partner) bij HLB Witlox van den Boomen. “Binnen OOvB heeft hij zich het afgelopen jaar nadrukkelijk onderscheiden door zijn sterke focus op kwaliteit, vaktechniek en klantgerichtheid. Sinds het voorjaar van 2025 maakt hij bovendien deel uit van de vestigingsdirectie in Wanroij.”

Met zijn toetreding als partner versterkt Lamers het leidinggevende team van OOvB. “In zijn nieuwe rol levert hij een actieve bijdrage aan het verder uitbouwen van de professionaliteit en expertise van de organisatie, met blijvende aandacht voor persoonlijke betrokkenheid en duurzame klantrelaties.” OOvB, dit jaar voor het eerst opgenomen in de AV-top 50, telt ongeveer 170 medewerkers en zes vestigingen in Wanroij, Uden, Heesch, Berghem, Wijchen en Cuijk.

Tags: oovb, Personalia

Gerelateerde artikelen

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen