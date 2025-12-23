Personalia | Frank Lamers partner bij OOvB

Lamers (MSc RA) werkt sinds september 2024 bij OOvB. Hij was eerder werkzaam (en partner) bij HLB Witlox van den Boomen. “Binnen OOvB heeft hij zich het afgelopen jaar nadrukkelijk onderscheiden door zijn sterke focus op kwaliteit, vaktechniek en klantgerichtheid. Sinds het voorjaar van 2025 maakt hij bovendien deel uit van de vestigingsdirectie in Wanroij.”

Met zijn toetreding als partner versterkt Lamers het leidinggevende team van OOvB. “In zijn nieuwe rol levert hij een actieve bijdrage aan het verder uitbouwen van de professionaliteit en expertise van de organisatie, met blijvende aandacht voor persoonlijke betrokkenheid en duurzame klantrelaties.” OOvB, dit jaar voor het eerst opgenomen in de AV-top 50, telt ongeveer 170 medewerkers en zes vestigingen in Wanroij, Uden, Heesch, Berghem, Wijchen en Cuijk.