AV-Top 50 | AV-Top 50: private equity dominanter aanwezig

Zoals ieder jaar presenteert Full Finance in samenwerking met Accountancy Vanmorgen de AV-Top 50, de ranglijst van de grootste accountantskantoren in Nederland. De lijst is gebaseerd op de omzetcijfers over 2024 (of bij een gebroken boekjaar: 2023/2024). Waar 2023 al het begin markeerde van een nieuwe fase, zien we in 2024 een duidelijke versnelling: private equity drukt zijn stempel op de sector.

Opmars private equity

Private equity (PE) is inmiddels diep verankerd in de accountancysector. Alle kantoren in de AV-Top 50 zijn de afgelopen jaren al wel meerdere keren benaderd door investeringsmaatschappijen c.q. partijen die daar al zaken mee hebben gedaan. De aantrekkingskracht is begrijpelijk: stabiele klantrelaties, loyale medewerkers, solide winstgevendheid, de relatief aantrekkelijke waardering maken accountantskantoren tot aantrekkelijke investeringsobjecten. Als gevolg van de toegenomen vraag en het beperkte aanbod stijgen de prijzen, waar ook de ‘next 50’ en kleinere kantoren van (denken te) kunnen profiteren, zo blijkt uit de F&O-praktijk van Full Finance.

De meest invloedrijke PE-partijen zijn momenteel:

Waterland, met belangen in De Jong & Laan en Moore DRV

Avedon, actief via Newtone

Baltisse, dat PIA in de markt heeft gezet

Opvallende verschuivingen en nieuwe namen

Een van de opvallendste veranderingen betreft de gezamenlijke notering van De Jong & Laan en Moore DRV. Waterland heeft indirect de meerderheid van de aandelen verworven van zowel Moore DRV en De Jong & Laan, daarom is besloten deze twee kantoren een gezamenlijke positie in de AV-Top 50 te geven. Deze methodiek is ook al bij andere kantoren toegepast. Eigenlijk wel een bijzondere beslissing, aangezien beide kantoren los van elkaar geleid en georganiseerd zijn. In die zin zijn het zelfs concurrenten van elkaar. Bij enkele andere kantoren in de lijst speelt iets vergelijkbaars, bijvoorbeeld bij ETL.

Een bijzondere partij, nieuw in de lijst, is aaff. Dit fusiekantoor is in 2024 ontstaan uit de samenvoeging van Alfa en ABAB. Ze laten, mede als gevolg van enkele overnames van kleinere kantoren, zelfs nog een groei zien van 9 procent. Een goed teken: veel fusiekantoren hebben in eerste instantie wat meer moeite om de omzet in stand te houden. Belangrijker nog dan de cijfers is de strategische keuze van deze kantoren: door samen te gaan willen ze de noodzakelijke schaalgrootte bereiken om zelfstandig toekomstbestendig te blijven én om private equity buiten de deur te houden. Daarmee positioneert aaff zich nadrukkelijk als tegenbeweging in de markt.

Unia staat voor het eerst in de AV-Top 50, en meteen op nummer 19. Het betreft een krachtenbundeling van Verstegen (vorig jaar 25), Schuiteman (39) en het kleinere Meerwijk Allister (geen notering). Unia werd opgezet met behulp van private equity-partij Capital A. De filosofie is dat de deelnemende kantoren hun zelfstandigheid behouden, met die nuance dat Meerwijk grotendeels wordt geïncorporeerd in de Schuiteman-organisatie. Dit is niet meer dan logisch, omdat Meerwijk betrekkelijk klein was/is. Hiermee onderscheidt het platform zich bijvoorbeeld van De Jong & Laan, Moore DRV en Newtone. In de lijst van vorig jaar zal Unia tot boven de 100 miljoen euro omzet stijgen als gevolg van de overname van Schipper.

Snelle groeiers

PIA Group laat zien hoe snel schaalvergroting kan gaan. Van plek 22 naar 17, maar nog indrukwekkender is de omzetstijging van 50 naar 90 miljoen euro. Deze groei is te danken aan de aansluiting van gevestigde kantoren als Vanhier, SVC, Kaap Hoorn, Steens & Partners, Borrie, AACC en Meester & Kuiper. Baltisse ondersteunt deze groei met een minderheidsbelang. De aangesloten kantoren behouden hun eigen merk en identiteit.

In 2025 zet PIA deze lijn door met de overname van Omnyacc, Hendriksen, Elysee en AKSOS. PIA kan daarmee volgend jaar de top 10 bereiken.

Vallei klimt van plek 43 naar 28, met een omzetgroei van meer dan 80 procent (!) tot circa 30 miljoen euro. Dat houdt niet alleen verband met de overnames van AREP, Flantua en Covades, maar ook met autonome groei. Marfred de Leeuw, CEO en founder van Vallei zegt daarover: “Zonder de inzet van het team en het ondernemende DNA hadden we deze groei niet kunnen realiseren.”

Ruimte voor nieuwkomers

Door fusies en gezamenlijke noteringen ontstaat er ruimte voor vier nieuwe namen en zijn er geen kantoren die ‘degradeerden’. Dat zijn OOvB (Gelderland en Brabant) en Baat (Limburg). En dat ondanks dat Van Braak en DK, die vorig jaar al kwalificeerden, ook zijn toegetreden tot de lijst.

Dalers

Slechts twee kantoren lieten een omzetdaling zien:

Flynth (-2,2%), door tegenvallende prestaties in de advies- en samenstelpraktijk en medewerkersverloop

DK (-12%), ondanks een recente overname; de oorzaak hiervan is niet bekend

Het gemiddelde AV-Top 50-kantoor realiseerde in 2024 een omzetgroei van 13 procent, voor een groot deel als gevolg van overnames. In omzettotaal groeide de Top 50 met 7 procent. Dit percentage is niet zo hoog, omdat de Big4 een grote invloed heeft op het omzettotaal.

Vooruitblik

De consolidatie zet door. Schipper sluit zich aan bij Unia, waardoor die naam uit de lijst verdwijnt. Crowe Peak verdwijnt na aansluiting bij De Jong & Laan. Kantoren als Vallei en PIA, maar ook ETL blijven uitbreiden. En, aangezien de grote kantoren al diverse keren zijn benaderd, zal men zich meer gaan richten op de kantoren daaronder.

De trend is helder: fusies, overnames en PE-investeringen blijven de sector domineren, hoewel er altijd partijen zijn die zelfstandig blijven en hun eigen (succesvolle) koers blijven varen.

Tekst: Arjen Schutte (fusie en overname accountantskantoren), werkzaam bij Full Finance Consultants in Apeldoorn.