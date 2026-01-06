Personalia | Kirsten Konst voorzitter raad van bestuur bij BDO Nederland

Kirsten Konst is per 1 januari 2026 benoemd tot voorzitter van de raad van bestuur. Zij volgt René Nelis op, die na een loopbaan van veertig jaar afscheid neemt van BDO. Konst is de eerste vrouwelijke CEO van BDO Nederland.

Konst trad in februari 2025 toe tot het bestuur als chief transformation officer. In haar nieuwe rol als CEO wordt zij verantwoordelijk voor zowel de strategie als de transformatie van de organisatie. Dankzij haar ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, leiderschap en digitale transformatie weet zij volgens BDO de brug te slaan tussen strategische visie en uitvoering.

Konst over haar benoeming: “Vanaf januari mag ik met veel energie en enthousiasme de rol van CEO bij BDO vervullen. Sinds mijn start bij BDO heb ik ervaren hoe wij het verschil maken door onze unieke combinatie van professionele expertise en persoonlijke betrokkenheid. Juist in deze turbulente en onzekere tijd leveren wij waarde die ertoe doet; voor onze klanten én voor het publieke belang. Ik bedank René voor zijn leiderschap en betrokkenheid gedurende zijn lange carrière bij BDO. Hij draagt een sterke organisatie over die stevig staat. Ik kijk ernaar uit om samen met alle BDO’ers verder te bouwen aan onze strategie en het leveren van echte waarde voor onze klanten en de maatschappij.”

Volle breedte BDO

Marcel Mans is naast zijn functie als head of audit benoemd tot lid van de raad van bestuur. Mans: “Ik ben enthousiast om als bestuurslid bij te dragen aan de volgende fase van de ontwikkeling van onze organisatie. Mijn focus ligt op het versterken van kwaliteitsmanagement, risicobeheersing en executiekracht in de volle breedte van BDO.”

Verbindende CEO

De raad van commissarissen is verantwoordelijk voor de voordracht van bestuurders binnen BDO. Engelhardt Robbe, voorzitter raad van commissarissen BDO Nederland: “BDO krijgt met Kirsten Konst een inspirerende en verbindende CEO met veel bestuurlijke ervaring, daadkracht en passie voor BDO. Met de komst van Marcel Mans wordt het bestuur versterkt met een BDO’er in hart en nieren en een bewezen trackrecord op het gebied van kwaliteitsmanagement, risicobeheersing en verandertrajecten. Wij hebben het volste vertrouwen dat zij, samen met de andere RvB-leden Leon Jansen en Edwin Schrijver, de groeistrategie succesvol uitvoeren. Ook wil ik namens de raad van commissarissen René Nelis hartelijk bedanken voor zijn grote inzet voor BDO, gedurende meer dan 40 jaar. Wij hebben hem ervaren als een gedreven ambassadeur voor de kernwaarden en identiteit van BDO, dat hebben wij zeer gewaardeerd.”

Met deze benoemingen is de raad van bestuur samen met bestuursleden Leon Jansen (Chief Financial Officer en Chief Operations Officer, CFO-COO) en Edwin Schrijver (Chief Quality Officer, CQO) compleet.