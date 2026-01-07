OOvB neemt administratiekantoor BCN uit Oss over

BCN werd in 2000 opgericht door Ben en Corrita Neve en groeide uit tot een kleinschalig administratiekantoor met naar eigen zeggen ‘een sterke focus op persoonlijke dienstverlening en langdurige klantrelaties.’ Met de overname wordt volgens de betrokken partijen de continuïteit voor de klanten van het kantoor geborgd, en daarnaast breidt OOvB zo haar aanwezigheid in de regio verder uit.

Continuïteit

De afgelopen periode hebben de oprichters zich beraden op de toekomst van het kantoor. In die zoektocht kwamen Ben en Corrita Neve uit bij OOvB, dat met zijn vestiging in Heesch volgens de betrokkenen een vergelijkbare visie op dienstverlening hanteert. “Het voelt als het doorgeven van een levenswerk,” zegt Ben Neve. “Dan wil je er zeker van zijn dat je klanten in goede handen blijven.”

Volgens OOvB sluit de werkwijze van BCN goed aan bij de eigen filosofie, waarin de ondernemer en de relatie centraal staan. De overname is dan ook gericht op behoud en versterking van bestaande kwaliteiten, niet op het ingrijpend veranderen van de dienstverlening.

Zorgvuldige overgang

Voor klanten van BCN blijft de komende periode veel bij het oude. Ben Neve blijft voorlopig betrokken als vast aanspreekpunt en begeleidt de overgang naar OOvB stap voor stap. De integratie wordt afgestemd op het tempo dat past bij zowel de klanten als de organisatie.

OOvB spreekt waardering uit voor de manier waarop BCN de afgelopen jaren is opgebouwd en ziet het als haar verantwoordelijkheid om deze dienstverlening met dezelfde betrokkenheid voort te zetten. Met de overname onderstreept OOvB haar ambitie om duurzaam te groeien, met oog voor lokale verankering en persoonlijke aandacht voor klanten.