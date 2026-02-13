Personalia | Baker Tilly benoemt Michiel Rubenkamp tot lid RvC

Michiel Rubenkamp is op 4 februari 2026 toegetreden tot de Raad van Commissarissen van Baker Tilly. De Raad van Commissarissen bestaat nu uit Dennis de Breij (voorzitter), Daniëlle Schuur en Michiel Rubenkamp.

Rubenkamp brengt volgens Baker Tilly ‘een brede en waardevolle ervaring mee, onder andere als oud-accountant, CFO van de Bugaboo Group en voormalig partner bij PwC. Zijn expertise op het gebied van governance, innovatie en organisatieontwikkeling sluit naadloos aan bij de ambities van Baker Tilly.’

Ronald Hoeksel, CEO van Baker Tilly, licht de keuze toe: “Met de komst van Michiel versterken we de Raad van Commissarissen met een deskundige professional die beschikt over brede bestuurlijke ervaring en een scherpe blik op governance en innovatie. Zijn betrokkenheid en kennis zullen ons helpen bij het verder vormgeven van onze strategische koers en het blijven waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van onze dienstverlening. Ik kijk uit naar een succesvolle samenwerking en ben ervan overtuigd dat Michiel een waardevolle bijdrage zal leveren aan de verdere groei van Baker Tilly.”

Michiel Rubenkamp over zijn benoeming: “Met veel enthousiasme begin ik aan mijn rol als lid van de Raad van Commissarissen bij Baker Tilly. Ik kijk ernaar uit om mijn kennis als oud-accountant en ervaring als bestuurder in te zetten om samen met de andere leden van de RvC en het bestuur bij te dragen aan de verdere ontwikkeling en toekomstbestendigheid van deze mooie organisatie.”

Met de komst van Michiel komt er een einde aan de zittingstermijn van Joke Hoekstra, meldt Baker Tilly. ‘Wij bedanken Joke voor haar jarenlange inzet en waardevolle bijdrage als voorzitter van de RvC.’ De Raad van Commissarissen van Baker Tilly bestaat per 4 februari 2026 uit:

· Dennis de Breij (voorzitter)

· Daniëlle Schuur

· Michiel Rubenkamp

