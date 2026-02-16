‘Nederland niet klaar voor AI-ontslaggolf’

Thijssen ruilt haar baan als frontvrouw van de ondernemersclub in voor het bestuursvoorzitterschap van de TU in Delft. Ze vindt dat ze de afgelopen zes jaar voor elkaar heeft gekregen dat het ondernemingsklimaat op de Haagse agenda terecht is gekomen. “Ik hoop dat we nu de U-bocht gemaakt hebben en de dingen gaan doen die er moeten gebeuren.”

‘Geen belastingparadijs’

Desondanks is het vestigingsklimaat volgens Thijssen tijdens haar voorzitterschap verslechterd, zegt ze in De Telegraaf. “Met name de afgelopen twee jaar is de exit toegenomen. Helaas werkt het zo in de politiek dat het kalf eerst moet beginnen te verdrinken voordat het echt begint door te dringen. We zijn hard omlaag gegaan op de internationale ranglijstjes.” Ze stelt dat Nederland “allang niet meer” een belastingparadijs is voor bedrijven.

AI is veenbrand

Die bedrijven snijden steeds meer in de kosten en vooral in de personeelskosten: de werkloosheid loopt weer op. Volgens Thijssen komt dat omdat energiekosten en loonkosten harder zijn gestegen dan in de omringende landen. “Vooral bedrijven die internationaal concurreren zijn aan het reorganiseren. Daarnaast zie je de impact van AI. Dat is een soort veenbrand, het gaat op heel veel plekken tot serieuze ontslagen leiden.”

Er is dan ook sprake van een aanhoudende reorganisatiegolf, aldus Thijssen. “De ontwikkeling van AI gaat door en dat wordt echt wel heftig. Dat betekent meer herscholing en omscholing. We hebben op veel plekken nog steeds mensen tekort. Maar er gaan ook mensen werkloos worden. Die moeten we echt helpen om snel naar een andere baan te gaan.”

En dat kan Nederland traditioneel niet goed, stelt ze. “Maar het zal wel moeten. Ik hoorde laatst een spreker die iets zei waarvan ik hoop dat dat niet uitkomt. Hij zei: nu is het zo dat AI een assistent van de mens is, straks doet AI het werk met de mens als assistent en de fase daarna doet AI het allemaal. Zo worden mensen steeds minder noodzakelijk voor het werk.”

Bron: De Telegraaf