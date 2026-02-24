‘Klimaatplannen grote vervuilers onvoldoende’

De organisatie liet NewClimate Institute onderzoek doen naar de uitstoot van grote vervuilers en wat zij daaraan willen gaan doen. Dat resulteerde in een Klimaatcrisis-Index. Daaruit blijkt dat onder meer KLM, Boskalis, BP en FrieslandCampina te veel broeikasgassen blijven uitstoten en een klimaatplan hebben datniet voldoet aan internationale klimaatafspraken. Milieudefensie noemt de index, die ook in 2022 werd opgesteld, “een wake-upcall voor deze bedrijven én voor het kabinet Jetten”. “De CO2-uitstoot in Nederland moet drastisch omlaag, in lijn met internationale afspraken en recente uitspraken van de rechter. Dat kan alleen door bedrijven die versneld willen vergroenen te helpen en te stoppen met steun aan bedrijven die een klimaatplan hebben dat niet voldoet aan het Klimaatakkoord van Parijs.”

Geen begin van een plan

Bedrijven moeten in hun klimaatplan laten zien hoe zij hun CO2-uitstoot uiterlijk in 2030 met 48% verminderd hebben. Volgens de index scoren zeven bedrijven, waaronder ExxonMobil, Vitol en Vion, zeer slecht. Pols: “Het is schokkend. De klimaatcrisis escaleert, toch hebben deze grote vervuilers geen begin van een plan om de CO2-uitstoot in 2030 te halveren en in 2050 naar nul te brengen. Dit soort bedrijven laat zien dat vervuiling stevig moet worden belast.”

Vattenfall streeft naar nul

Voor de Klimaatcrisis-Index tellen vier factoren mee: het in kaart brengen en openbaar maken van emissies (10%), het stellen van doelen voor emissiereductie op de korte en lange termijn met tussendoelen (40%), het nemen van maatregelen om de emissies te verminderen (40%) en het nemen van verantwoordelijkheid voor emissies die nog steeds worden uitgestoten (10%).

Drie bedrijven (BAM, ABP en AkzoNobel) scoren goed op het doel om in 2030 hun uitstoot met 48% te verminderen. Vattenfall onderscheidt zich met het doel om de uitstoot in 2040 naar nul te brengen. Verder scoren zes bedrijven goed op het transparant in kaart brengen van hun volledige uitstoot. “Het is hoopgevend dat een aantal bedrijven het op deelonderwerpen goed doet, maar noodzakelijk dat ze gesteund worden om over de hele linie te gaan voldoen aan internationale klimaatafspraken.”

Plannen nergens toereikend

Slechts drie bedrijven scoren een voldoende (‘redelijk’) voor transparantie: Autofabrikant Stellantis, Tata Steel en Vattenfall. BP en grondstoffenhandelaar Vitol krijgen de score ‘zeer slecht’ en zitten diep in het rood op dat punt. Financiële bedrijven zijn evenmin hoogvliegers: ABN Amro, ASR, NN Group en Rabobank worden als laag-transparant beoordeeld en scoren op toereikendheid van de klimaatplannen eveneens slecht. Het dieprode predikaat ‘zeer slecht’ is er qua toereikendheid voor Vopak, Boskalis, Cargill, ExxonMobil, levensmiddelenbedrijf Vion, BP en Vitol. Op toereikendheid krijgt niemand de score ‘goed’.