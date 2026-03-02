Personalia | Arno Kroese van KPMG naar Grant Thornton

Kroese heeft 25 jaar ervaring in de financiële dienstverlening en expertise in IT-auditing, assurance en interne beheersing. “Arno gaat een belangrijke rol spelen in het verder uitbouwen van de propositie rondom (digitale) transformatie en operationele weerbaarheid”, aldus Grant Thornton. Hij heeft een brede achtergrond in jaarrekeningcontrole, IT-audit, assurance en strategische en operationele risicobeheersing. Kroese werkte ruim twintig jaar bij KPMG, voerde daar complexe IT-audits uit (waaronder SOx) en begeleidde klanten bij het ontwikkelen van interne beheersing op het gebied van informatiebeveiliging en cyber security, gebaseerd op onder meer Cobit, Nist, ISF en DNB good practices.

Coachend leiderschap

Zijn laatste functie bij KPMG was director IT Assurance & Advisory. In die rol was hij verantwoordelijk voor klantrelaties, kwaliteit van dienstverlening, financieel management en voor de ontwikkeling van de propositie rondom de Europese Digital Operational Resilience Act (Dora). “Met zijn coachende leiderschapsstijl en brede sectorkennis, met name in verzekeringen, pensioenfondsen, vermogensbeheer en banken, brengt hij een combinatie van analytische scherpte en menselijke benadering mee.”

Kroese werkte tussendoor ook bij Coöperatie VGZ, waar hij als senior risk & compliance officer verantwoordelijk was voor de implementatie van GRC-tooling en het versterken van het integrated control framework. Als Orsa-coördinator vervulde hij een rol in het strategieproces en leidde hij het identificeren en kwantificeren van strategische risico’s binnen de organisatie.