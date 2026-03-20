Belastingdienst waarschuwt adviseurs: rol bij verhuld vermogen onder vergrootglas

De Belastingdienst roept fiscaal dienstverleners op om scherper te letten op signalen van verhuld vermogen en hun eigen rol daarin kritisch te bekijken. Volgens de fiscus raken adviseurs steeds vaker – al dan niet onbewust – betrokken bij constructies waarmee inkomen en vermogen buiten het zicht van de belastingheffing worden gehouden.

De waarschuwing komt voort uit het programma ‘Verhuld Vermogen’, waarin de Belastingdienst zich richt op niet-aangegeven inkomsten en vermogensbestanddelen, zoals buitenlandse bankrekeningen, internationale structuren en cryptovaluta. Door intensievere internationale gegevensuitwisseling wordt het volgens de fiscus steeds moeilijker om vermogen verborgen te houden, maar tegelijkertijd ontstaan ook nieuwe, complexere manieren om dat te doen.

Facilitators en fiscaal dienstverleners

In dat speelveld ziet de Belastingdienst een groeiende samenwerking tussen zogenoemde facilitators – partijen die structuren bedenken om vermogen te verhullen – en fiscaal dienstverleners die betrokken zijn bij de uitvoering, zoals het verzorgen van aangiften. Juist daar ontstaat volgens de fiscus het risico dat adviseurs meewerken aan constructies die fiscaal of juridisch niet zijn toegestaan. De Belastingdienst kondigt aan dat naast facilitators ook deze groep de komende periode nadrukkelijker in beeld komt.

Signalen

De fiscus legt daarbij nadruk op de verantwoordelijkheid van adviseurs om hun cliënten goed te kennen. Daarbij gaat het niet alleen om zicht op het binnenlandse inkomen, maar juist ook op buitenlandse belangen en structuren. Signalen die aanleiding kunnen zijn voor extra alertheid zijn onder meer het plotseling gebruik van buitenlandse entiteiten, facturatie via het buitenland of het verschuiven van omzet naar buitenlandse rechtspersonen zonder duidelijke economische reden.

Fiscaal dienstverleners worden opgeroepen om in dergelijke gevallen actief het gesprek met hun cliënt aan te gaan en door te vragen naar de achtergrond en fiscale duiding van constructies. Wie twijfelt over de toelaatbaarheid van een structuur, kan volgens de Belastingdienst contact opnemen met specialisten binnen het programma om vooraf duidelijkheid te krijgen.

Met de oproep op het Forum Fiscaal Dienstverleners zet de Belastingdienst in op een bredere aanpak van non-compliance, waarin niet alleen toezicht en handhaving centraal staan, maar ook de rol van adviseurs in de keten. Een kritische en transparante houding van fiscaal dienstverleners moet het moeilijker maken voor partijen die op zoek zijn naar mogelijkheden om vermogen buiten beeld te houden.