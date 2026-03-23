PIA betreedt Duitse markt

PIA Group, al actief met 53 kantoren in de Benelux, heeft nu ook de eerste stap gezet in Duitsland met de overname van LADM.

LADM is een kantoor met vijf vestigingen en 130 medewerkers in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. PIA Group is de eerste Belgische organisatie in de branche die onder eigen naam in Duitsland actief wordt.

Doel: marktleider Nederrijn

LADM richt zich met name op mkb-ondernemers op het vlak van accountancy, audit en tax en is volgens PIA “een gerenommeerde regionale oprichtingspartner voor deze belangrijke stap naar de Duitse markt.” Doel is marktleider te worden in de Nederrijn, grofweg het gebied in Duitsland dat grenst aan Zuidoost-Nederland. De groeiambitie is groot: PIA wil al tegen volgend jaar naar meer dan 1.000 medewerkers in Duitsland.

In totaal groeit de groep met deze overname naar 150 vestigingen en bijna 3.500 medewerkers. Behoud van de eigen identiteit blijft voorop staan, aldus oprichter Steven Brouckaert. “De kantoren die tot ons toetreden zijn groot geworden dankzij hun eigen visie, cultuur en aanpak. Wij komen daar niet tussen. Integendeel: wij ondersteunen hen zodat ze hun ondernemerschap nog sterker kunnen uitbouwen.”

Geen big four-ambitie

Met de focus op het mkb blijft persoonlijk advies op maat centraal staan, ondersteund door de data, kennis en expertise van een grotere groep, aldus PIA-CEO Tom Verhaegen. “We hebben niet de ambitie om een big four-organisatie te worden met corporate processen of afstandelijke governance-structuren. Wij willen de meest ondernemende en tech-enabled partner voor mkb-ondernemers zijn door samen te bouwen.” Dat uit zich onder meer in investeringen in digitale platforms en AI.

PIA wil dit jaar groeien naar een internationale omzet van meer dan een half miljard euro. In 2024 was de groep in ons land nog goed voor een kleine € 90 miljoen en de 17e plaats in de AV-top 50. Daarna zijn er alweer ruim tien overnames gedaan.