Kamer kiest voor behoud KIA en lagere vrachtwagenheffing

De Kamer stemde vlak voor het voorjaarsreces over de maatregelen die het kabinet wil nemen om de energiecrisis te bezweren. Daarbij is gekozen voor het blokkeren van de voorgestelde versobering van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) én een zo snel mogelijke verlaging van de vrachtwagenheffing. Een motie van SGP-Kamerlid Flach daarover werd aangenomen.

Dekking vanuit de werkkostenregeling

De dekking daarvoor moet komen uit “een ondoelmatige regeling binnen de werkkostenregeling, zoals de gerichte vrijstelling voor branche-eigen producten”.

Vrachtwagenheffing: verlaging, geen uitstel

De vrachtwagenheffing staat gepland voor 1 juli en bepaalt dat vrachtwagens gaan betalen per gereden kilometer, op basis van gewicht en uitstoot. Omdat de transportsector nu gebukt gaat onder de hoge brandstofprijzen wil de Kamer een verlaging.

Een motie van PVV en JA21 om de regeling op te schuiven naar 1 januari 2027 werd ook aangenomen, maar dat betekent niet dat er daadwerkelijk uitstel komt, zo legt branchevereniging TLN uit: “De minister van Financiën heeft expliciet gevraagd of met deze motie hetzelfde werd bedoeld als met de motie-Flach. Alleen in dat geval heeft hij de motie het oordeel ‘oordeel Kamer’ gegeven. Dus alleen met die uitleg is ermee akkoord gegaan dat de Kamer de motie aannam.”

Transportorganisatie Evofenedex maakt een kanttekening bij de tariefsverlaging: die leidt tot minder middelen voor de terugsluis, wat investeringen in verduurzaming en innovatie onder druk kan zetten. Uitstel van de heffing noemt Evofenedex “volstrekt onwenselijk” omdat dat de transitie naar schoner transport vertraagt en de sector minder weerbaar maakt.

TLN vindt verder essentieel dat in de uitwerking van de tariefsverlaging de terugsluis intact blijft en dat de verlaging geldt voor alle bedrijven en alle heffingsplichtige vrachtwagens, zonder uitzonderingen of bijzondere voorwaarden voor specifieke groepen.

Maximum op prijsstijgingen aan de pomp

De Kamer wil ook dat alsnog wordt onderzocht of het maximeren van het aantal verhogingen van de benzineprijzen mogelijk is. Er moet ook opheldering komen over het al dan niet verlagen van de btw op openbaar vervoer per 1 juli: in het debat gaf de minister aan dat dat niet mogelijk is, terwijl eerder in een brief het tegenovergestelde is beweerd.

Naschrift redactie:

In een eerder bericht werd ten onrechte geconcludeerd dat de aangenomen motie van PVV en JA21 wél betekende dat de vrachtwagenheffing is uitgesteld. Dat artikel is vervangen door dit herziene bericht.