Green Card gone wrong: de vergeten fiscale gevolgen voor oud-expats

Een klant meldt trots dat hij ooit een paar jaar in de VS heeft gewerkt. Hij had een goede baan, een Green Card, en is daarna teruggekeerd naar Nederland. “Al dat Amerikaanse gedoe ligt achter me,” zegt hij. Maar klopt dat wel?

Voor veel oud-expats met een Amerikaanse verblijfsverleden geldt: hun fiscale band met de VS is nooit echt verbroken. Zeker als ze destijds een Green Card hadden. Wat begint als een onschuldig detail in een intakegesprek, kan uitgroeien tot een complexe en risicovolle fiscale kwestie.

Green Card: meer dan een visum

Een Green Card is geen tijdelijk visum, maar een bewijs van permanent verblijf in de Verenigde Staten. En dat brengt belastingplicht met zich mee. Wie een Green Card bezit, geldt voor de Amerikaanse fiscus als een “resident alien” – en moet jaarlijks een volledige aangifte doen bij de IRS (Form 1040), ongeacht waar men woont of waar het inkomen vandaan komt.

De misvatting: ‘Maar ik ben al lang terug in Nederland’

Veel mensen denken dat hun Amerikaanse belastingplicht eindigt zodra ze de VS verlaten of hun Green Card verloopt. Maar de IRS denkt daar anders over.

Formeel eindigt de belastingplicht pas als men:

Vrijwillig afstand doet van de Green Card via formulier I-407, én

In sommige gevallen: Form 8854 indient, inclusief een slotaangifte

Is dit niet gebeurd? Dan beschouwt de IRS de persoon nog steeds als belastingplichtig, zelfs al woont hij al tien jaar in Nederland.

De gevolgen van niets doen

Wie jarenlang geen Amerikaanse aangifte heeft gedaan, kan geconfronteerd worden met:

Verplichting tot achterstallige aangiftes (Form 1040)

FBAR-verplichtingen bij buitenlandse rekeningen (>$10.000)

Risico op boetes, rente en problemen bij toekomstige emigratie of estate planning

Mogelijke exit tax bij formeel afstand doen, afhankelijk van vermogenspositie

Voor ondernemers en vermogende particulieren kunnen deze gevolgen fors oplopen.

De rol van de accountant

Veel accountants ontdekken de Green Card-plicht pas laat. Tijdens jaargesprekken of herstructureringen komt ineens naar voren dat de klant ooit een Green Card had. Vaak weet de klant zelf niet meer of hij daar afstand van heeft gedaan – en is zich niet bewust van de mogelijke fiscale gevolgen.

Als accountant hoef je geen specialist te zijn in Amerikaans belastingrecht, maar je kunt wél:

De juiste vragen stellen: “Heeft u ooit een Green Card gehad?”

Uitleggen dat dit belastingplicht betekent voor de VS, tenzij officieel opgezegd

Doorverwijzen naar een specialist, zoals Americans Overseas

Herstel is mogelijk – maar vergt zorgvuldigheid

Gelukkig zijn er regelingen om achterstanden in te halen. De Streamlined Foreign Offshore Procedures maken het mogelijk om alsnog compliant te worden zonder direct boetes. Maar dit traject vereist:

Correcte Amerikaanse aangiftes voor de afgelopen 3 jaar

FBAR-meldingen voor de afgelopen 6 jaar

Een persoonlijke verklaring van onwetendheid (non-wilfulness)

Daarna kan het formele afstandsproces worden gestart. In sommige gevallen is ook Form 8854 nodig om de status definitief te beëindigen.

Wat kun jij doen voor je klant?

Als accountant ben je het eerste aanspreekpunt. Signaleer tijdig of er sprake is van een Green Card-verleden. Ga het gesprek aan en leg in eenvoudige bewoordingen uit wat de fiscale gevolgen kunnen zijn. En verwijs gericht door.

Daarnaast kun je meehelpen met het verzamelen van oude documenten, correspondentie met USCIS, belastingpapieren of bankgegevens die relevant zijn voor een correct hersteltraject.

Voorkomen is beter dan genezen

Neem de VS-vraag standaard op in je intakeproces. Iemand met een Green Card- of VS-verleden is niet uitzonderlijk. Denk aan consultants, ingenieurs, promovendi of bankiers die een paar jaar in New York, San Francisco of Boston hebben gewerkt. Wat zij als gesloten hoofdstuk beschouwen, kan fiscaal nog openstaan.

Bij Americans Overseas kun je terecht voor gratis advies en ondersteuning voor mensen die worstelen met hun Amerikaanse belastingverplichtingen. Het team bestaat uit ervaringsdeskundigen die de situatie door en door kennen en kunnen helpen bij het achterhalen van de status, het indienen van achterstallige aangiftes, en het formeel afstand doen van de Green Card.

