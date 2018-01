Kosten AFM overschrijden begroting door dossier rentederivaten

Toezichthouder AFM heeft in 2017 de begroting met € 3,9 mln overschreden. Dat meldt minister Hoekstra (Financiën) aan de Tweede Kamer. De belangrijkste oorzaak daarvoor is dat de kosten voor het toezicht op de uitvoering van het herstelkader voor rentederivaten hoger uitpakken dan was voorzien. Die extra kosten zullen worden doorberekend aan de betrokken banken.

Hoekstra doet de mededeling in een brief die vlak voor het kerstreces aan de Tweede Kamer is verstuurd. De AFM heeft medio december laten weten dat zij verwachtte € 3,9 miljoen meer kosten te maken dan in de begroting was voorzien. Die hield rekening met een totaalbedrag aan lasten van € 98,5 miljoen. “De extra kosten houden grotendeels verband met het toezicht van de AFM op de uitvoering van het Uniform Herstelkader Rentederivaten”, schrijft Hoekstra.

Die liet al eerder weten dat bij de uitvoering van het herstelkader door de banken vertraging is opgetreden. “Deze vertraging wordt veroorzaakt door knelpunten in de automatisering van het proces van herbeoordeling bij de banken en de kwaliteit van hun data waarmee de compensatie moet worden berekend en gecontroleerd. Deze vertraging betekent dat de AFM langer toezicht moet houden op dit dossier.” De toezichthouder heeft daarom een extra voorziening van € 3 miljoen genomen voor gemaakte en nog te maken kosten. “Deze voorziening komt ten laste van het resultaat van 2017. Dit bedrag wordt eenmalig in rekening gebracht bij de bij het herstelkader betrokken banken en komt daarmee niet ten laste van alle andere onder toezicht staande organisaties.”

Overstap naar andere pensioenuitvoerder

De rest van de overschrijding wordt veroorzaakt door hogere kosten voor reguliere bedrijfsvoering. “De oorzaak is een

incidentele en onvoorzien hogere uitgave voor de overstap naar een nieuwe pensioenuitvoerder.” Daar krijgen de onder toezicht staande bedrijven wel de rekening voor gepresenteerd: “Dit tekort loopt mee in het exploitatieresultaat, dat aan alle onder toezicht staande instellingen wordt doorberekend in 2018.”

Afspraken

Volgens Hoekstra is er geen sprake van een structureel kostenprobleem: “In de voorgaande jaren is steeds sprake geweest van een onderschrijding door de AFM. Ik hecht er aan dat de AFM zich aan het kostenkader houdt. Een overschrijding van het kostenkader draagt niet bij aan de bestuurlijke rust. Daarom heb ik afspraken met de AFM gemaakt om een overschrijding van het kostenkader in de toekomst te voorkomen.”

Hoekstra heeft de begroting van de AFM voor 2018 goedgekeurd. Ook de begroting van collega-toezichthouder DNB (wat betreft de activiteiten als zelfstandig bestuursorgaan) heeft de goedkeuring gekregen van de minister. “De begroting voor 2018 blijft binnen het kostenkader. De AFM heeft ruimte gemaakt binnen haar begroting voor onvoorziene kosten. Ook heeft de AFM maatregelen genomen om nadrukkelijker op het kostenkader te sturen.”