Belastingadviseurs tegen spoedreparatie wetgeving fiscale eenheid

Het Register Belastingadviseurs keurt de aangekondigde spoedmaatregelen inzake de fiscale eenheid af. Dit zorgt voor veel onduidelijkheid bij zowel mkb-ondernemingen als bij het grootbedrijf, heeft het RB in een schriftelijk reactie laten weten aan de vaste Kamercommissie voor Financiën.

Aanleiding voor de spoedmaatregelen zijn de conclusies van de Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie van de EU. Nederland is niet gerust op een goede afloop van de procedures en heeft daarom, voor het geval dat deze worden verloren, nieuwe wetgeving met terugwerkende kracht aangekondigd. Dat zorgt volgens het RB voor veel onduidelijkheid bij zowel MKB-ondernemingen als bij het grootbedrijf. Voor belastingplichtigen wordt het zo onmogelijk om hun fiscale positie te bepalen. Het wetsvoorstel daartoe zal worden ingediend als het Europese Hof van Justitie besluit de zogenoemde per-elementbenadering toe te kennen. Volgens het RB is het maar de vraag of het aankondigen van nieuwe wetgeving, die met terugwerkende kracht tot 25 oktober zal gelden, Europees-rechtelijk wel door de beugel kan. Het register heeft daar grote twijfels bij.

Mkb ontzien

Adjay Pahladsingh (Bureau Vaktechniek RB / Commissie Wetsvoorstellen) wil dat het MKB wordt ontzien: ‘De staatssecretaris geeft aan dat het evenwicht tussen het grootbedrijf en het MKB ten nadele van het MKB is verstoord door het grootbedrijf. Dit evenwicht moet hersteld worden, maar het mkb moet daaraan meebetalen volgens de staatssecretaris. Dit lijkt tegenstrijdig en wij hebben hier dan ook bezwaren tegen. Het RB heeft dan ook een andere afweging met als uitgangspunt dat het mkb zoveel mogelijk wordt ontzien.’

Drempelbedrag

Volgens Pahladsingh zou de staatssecretaris kunnen denken aan het invoeren van een drempelbedrag voor de winstdrainageregeling (artikel 10a Wet op de vennootschapschapsbelasting 1969). Die drempel geldt dan zowel voor binnenlandse fiscale eenheden als voor internationaal opererende ondernemingen. Dit heeft volgens hem meerdere voordelen: de misbruikmogelijkheden worden aangepakt, budgettaire risico’s voor de schatkist worden vermeden en een groot deel van het mkb ontzien. Bijkomend voordeel is dat ons voorstel niet alleen geschikt is als spoedmaatregel, maar ook een structurele oplossing biedt.’