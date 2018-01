Aantal accountantskantoren met Wta-vergunning zakt door de 300 grens

Begin 2018 is het aantal kantoren met een Wta-vergunning onder de 300 gezakt. Begin januari stond dit aantal op 298. Dit aantal is inclusief de 9 grote kantoren met een OOB-vergunning. Drie jaar geleden telde de AFM nog 413 kantoren met een Wta-vergunningDaarmee is de tweede helft van 2017, net als de tweede helft van 2016, een half jaar van stevige daling geweest. Let wel, begin 2015 stond het aantal vergunninghouders nog op 413. Naast de toetsingen en n.a.v. het resultaat het inleveren van de vergunning, zijn ook samenwerkingen (en de inlevering van de individuele vergunning) oorzaak van de daling.

Krappe arbeidsmarkt audit

Daarnaast kenmerkt de arbeidsmarkt voor audit zich als ‘zeer krap.’ Dit leidt bij sommige vergunninghouders tot een stop op het aannemen van opdrachten. De inschatting is dat mede daardoor kantoren met een sterk personeelsbeleid, zo stellen Marcel Maassen en Arjen Schutte van Full Finance, en een interessante opdrachtenportefeuille voordelen hebben bij het aantrekken van controlemedewerkers.

Dalende trend zet door

Overall verwachten zij dat het aantal vergunninghouders zal blijven afnemen. Hierdoor krijgen de overblijvende auditpraktijken bij de kantoren meer volume krijgen en daardoor een steviger fundament. Niet alleen qua omzet, maar ook op kwaliteitsniveau. De daling heeft daarom volgend hen ook positieve aspecten.