‘Boeren verdoezelen bewijs na kalverfraude’

Verschillende boeren proberen bewijzen van fraude met kalveren uit te wissen door vaarzen te laten slachten, meldt bestuurslid van LTO-vakgroep Melkveehouderij Jos Verstraten aan vakblad Nieuwe Oogst. “Op een aantal bedrijven is er lichtelijk paniek uitgebroken. Boeren zijn bang dat ze aan de schandpaal worden genageld of dat ze boetes krijgen”, meldt Verstraten.

De LTO’er verwacht dat het lastig wordt om bewijsmateriaal te laten verdwijnen. Boeren moeten kunnen uitleggen waarom ze meerdere drachtige dieren laten slachten. Bovendien kan de NVWA via DNA-onderzoek eenvoudig achterhalen of kalveren daadwerkelijk tweeling zijn, en of de moeder de moeder is.

Gesjoemel

Onlangs werd bekend dat boeren op grote schaal sjoemelen met de registratie van het aantal melkkoeien. Boeren die hebben gefraudeerd melken een koe die op papier nog niet heeft gekalfd. Volgens minister Carola Schouten zijn er mogelijk duizenden bedrijven die kalveren van de ene koe toeschrijven aan een andere koe. Een boer kan zo meer melkkoeien houden dan wettelijk is toegestaan. De fraude kwam aan het licht nadat er vorig jaar op papier opeens veel meer meerlingen per koe werden geboren dan in andere jaren.