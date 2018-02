Voorbeeldteksten Standaard 4400N

De NBA heeft de Nederlandstalige voorbeeldteksten op grond van Standaard 4400N gepubliceerd: een voorbeeldbrief met de opdrachtbevestiging en een voorbeeldrapportage met een stramien voor een rapport feitelijke bevindingen.

De voorbeeldbrief pretendeert niet alle mogelijke relevante onderwerpen te omvatten, aldus de NBA. In alle gevallen zal de voorbeeldtekst in overeenstemming moeten worden gebracht met de specifieke situatie. Eventuele niet in Algemene Voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsregelingen zullen van geval tot geval specifiek moeten worden geredigeerd. Zo nodig zal over de brief moeten worden overlegd met een jurist.