Bijna twee derde ondernemers is ZZP’er

Acht procent van de ZZP’ers heeft in de afgelopen drie jaar personeel aangenomen en bijna een kwart (24%) van de ZZP’ers zegt geen personeel aan te nemen vanwege de financiële risico’s. Dat blijkt uit onderzoek in het KvK Ondernemerspanel. Bijna twee derde (64%) van alle 1.818.672 bedrijven in Nederland is nu ZZP’er. Dit staat in de KvK Zzp-dynamiek die vandaag verschijnt.

De KvK Zzp-dynamiek geeft een beeld van de ontwikkelingen bij ZZP’ers. Naast de tellingen op basis van het Handelsregister biedt het rapport ook de uitkomsten van onderzoek in het KvK Ondernemerspanel.

Groei

Het totale aantal in het Handelsregister geregistreerde ZZP’ers groeide in de afgelopen vijf jaar met 31% naar 1.162.562 op 1 januari 2018. In 2017 nam het aantal fulltime ZZP’ers met 5% (44.625) toe tot 927.319 op 1 januari 2018; het aantal parttime ZZP’ers (die minder dan 15 uur per week in hun bedrijf steken) groeide met 7% (16.164) tot 235.243.

Vernieuwing zorgt voor groei

Uit analyses op basis van onderzoek in het KvK Ondernemerspanel kwam naar voren dat vernieuwing een belangrijke rol speelt bij de omzetontwikkeling. Zowel productinnovatie, het betreden van nieuwe markten en het toepassen van technologische vernieuwingen hebben een positieve invloed op de omzetontwikkeling. Bijna de helft (45%) van de ZZP’ers heeft in de afgelopen drie jaar nieuwe producten of diensten op de markt gebracht. Van deze groep vernieuwers heeft de helft deze nieuwe producten of diensten voornamelijk zelf ontwikkeld, een vijfde (19%) heeft dit vooral door andere bedrijven laten doen en een derde (32%) heeft dit samen met andere bedrijven of instellingen gedaan. Daarnaast heeft meer dan een derde van de ZZP’ers in de afgelopen drie jaar procesvernieuwingen (38%) en organisatorische of marketing vernieuwingen (37%) gerealiseerd.

Samenwerking

ZZP’ers werken regelmatig tot vaak samen met andere partijen: met andere ZZP’ers (33%), andere bedrijven (31%) en/of met klanten (29%). Slechts 12% werkt regelmatig tot zeer vaak samen met kennisinstellingen. Samenwerken wordt hoofdzakelijk gedaan voor het delen van kennis en vaardigheden, het delen van kennis en vernieuwing en het opbouwen van een netwerk. Daarnaast worden ook schaalvoordelen en gezamenlijke acquisitie genoemd.

Startactiviteiten

De meest voorkomende sectoren waarin gestart wordt in 2017, zijn de Zakelijke dienstverlening (vooral organisatie- en adviesbureaus), Bouw (vooral in woning- en kantorenbouw), Gezondheid (vooral in de thuiszorg), Detailhandel (veel parttimers starten internetwinkels) en Cultuur, Sport en Recreatie (veel nieuwe schrijvers en podiumkunstenaars). Verder is er een sterke toename van het aantal startende fulltime en parttime ZZP’ers in de activiteiten Koeriers en Goederenvervoer over de weg: in 2017 waren er 42% meer starters dan in 2016 (van 1.687 naar 2.396 starters in 2017). In totaal waren 11.128 fulltime en parttime ZZP’ers op 1 januari 2018 ingeschreven onder de activiteiten Koeriers en Goederenvervoer over de weg.

