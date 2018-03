‘SBR-deponering middelgroot gaat regelmatig mis’

De SBR-deponering van de jaarrekening voor middelgrote bedrijven gaat voorlopig niet bepaald vlekkeloos. Dat constateert de SRA op basis van de eerste praktijkervaringen. “Heeft u nog geen stappen ondernomen om de werking van dit traject te testen, zet dat dan alsnog met spoed in gang”, adviseert de vereniging.

Middelgrote rechtspersonen mogen sinds 1 januari de jaarrekening alleen nog via SBR deponeren, inclusief getekende controleverklaring. Dat gaat niet zonder slag of stoot, constateert de SRA. “De ervaringen die we tot nu toe uit de praktijk vernemen schetsen het beeld dat een succesvolle deponering geen vanzelfsprekendheid is. Zeker voor middelgrote rechtspersonen is deponering een nauwgezet samenspel van techniek, ketenpartijen en mensen, waarbij in deze fase nog regelmatig dingen fout gaan. Dit is ook niet altijd toe te wijzen aan één specifieke schakel in de keten.” De wettelijke deponeringstermijn van acht dagen geeft weinig ruimte om problemen op te lossen, aldus SRA.

Testen en latere deponering

De vereniging adviseert de aangesloten kantoren daarom zo snel mogelijk de werking van het traject te gaan testen als zij weten dat ze binnenkort te maken krijgen met ‘deponering middelgroot’. “Er is een zogenaamde pre-productieomgeving beschikbaar bij de KvK waar u testdeponeringen kunt aanleveren, zodat u van voor naar achter kunt doortesten of het traject goed werkt. Raadpleeg de documentatie van de software waarmee u de deponering verricht of neem contact op met de betreffende softwareleverancier om te horen hoe u dit kunt instellen.”

Rijzen er problemen, dan is het te overwegen om met de klant afspraken te maken over het moment van deponeren. “Wellicht dat het voor zulke complexe gevallen raadzaam is om deponering (en dus alles wat daaraan vooraf gaat) nog even uit te stellen, totdat zekerheid is verkregen over de goede werking van uw deponeringsstraat.”

Wie al wel bezig is met deponeren, wordt uitgenodigd om problemen te melden via automatisering@sra.nl.