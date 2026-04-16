SRA getroffen door een cyberaanval

SRA is getroffen door een cyberaanval. De aanval was gericht op inactieve bestandsservers die in januari 2026 buiten gebruik waren gesteld. Op deze servers stonden historische gegevens uit de periode 2023-2025. De dagelijkse operatie van SRA is niet geraakt. De aanval is door SRA zelf naar buiten gebracht.

De cyberaanval werd op donderdag 9 april geconstateerd. Direct na ontdekking van de aanval zijn maatregelen genomen om de aanval te stoppen en de mogelijke risico’s voor onze leden, medewerkers en andere betrokkenen te beperken. Zo zijn de bestandsservers direct volledig uitgeschakeld en ontkoppeld. SRA heeft een crisisteam geformeerd en externe partijen met forensische en juridische expertise ingeschakeld.

Melding van AP

Vanaf het moment dat de aanval ontdekt is, heeft forensisch onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak en impact van de aanval. Uit de bevindingen tot nu toe volgt dat de genoemde historische gegevens uit de periode 2023-2025 mogelijk zijn ingezien door onbevoegden. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zijn onze leden en andere betrokkenen bij onze vereniging geïnformeerd over de cyberaanval.