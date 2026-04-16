Home » SRA getroffen door een cyberaanval

SRA getroffen door een cyberaanval

Accountancy, Nieuws

SRA is getroffen door een cyberaanval. De aanval was gericht op inactieve bestandsservers die in januari 2026 buiten gebruik waren gesteld. Op deze servers stonden historische gegevens uit de periode 2023-2025. De dagelijkse operatie van SRA is niet geraakt. De aanval is door SRA zelf naar buiten gebracht.

16 april 2026 door Accountancy Vanmorgen

De cyberaanval werd op donderdag 9 april geconstateerd. Direct na ontdekking van de aanval zijn maatregelen genomen om de aanval te stoppen en de mogelijke risico’s voor onze leden, medewerkers en andere betrokkenen te beperken. Zo zijn de bestandsservers direct volledig uitgeschakeld en ontkoppeld. SRA heeft een crisisteam geformeerd en externe partijen met forensische en juridische expertise ingeschakeld.

Melding van AP

Vanaf het moment dat de aanval ontdekt is, heeft forensisch onderzoek plaatsgevonden naar de oorzaak en impact van de aanval. Uit de bevindingen tot nu toe volgt dat de genoemde historische gegevens uit de periode 2023-2025 mogelijk zijn ingezien door onbevoegden. Er is melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast zijn onze leden en andere betrokkenen bij onze vereniging geïnformeerd over de cyberaanval.

Tags: cyberaanval, SRA

Gerelateerde artikelen

Reacties

  1. Er wordt medegedeeld: “De aanval was gericht op inactieve bestandsservers die in januari 2026 buiten gebruik waren gesteld.”
    Hoe kunnen deze servers dan bereikbaar zijn? Of was het voor januari 2026 gebeurd?

    Beantwoorden

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Cookies
Om u beter van dienst te kunnen zijn, maakt Accountancy Vanmorgen gebruik van cookies. Klik op instellingen om de cookie instellingen te wijzigen.
  • Functionele cookies zijn noodzakelijk voor de werking van deze website.
  • We gebruiken Google Analytics, netjes geanonimiseerd.
  • We gebruiken de marketing cookies om gepersonaliseerde advertenties te tonen.

Instellingen