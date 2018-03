ABN AMRO: Nederland onderscheidt zich met productiviteit

Nederland hoort vooral bij de meest competitieve landen ter wereld door de efficiënte en effectieve manier waarop hoogwaardige diensten en producten worden geleverd. Die conclusie trekt ABN AMRO in een rapport waarin de productiviteit per sector in ons land onder de loep wordt genomen. Wel moet volgens de opstellers blijvend ingezet worden op productiviteit en innovatie, omdat anders efficiëntere buitenlandse partijen zullen proberen de Nederlandse markt te veroveren.

Export

Vooral met de exporterende sectoren scoort Nederland hoog, ziet de bank. Industrie, transport & logistiek, agri en food hebben allen een bovengemiddelde productiviteit ten opzichte van de landen om ons heen. Met producten als chipmachines en moderne productiewijzen als melkrobots zijn Nederlandse bedrijven in deze sectoren de buitenlandse concurrentie te sterk af.

Groei arbeidsproductiviteit vertraagd

In de afgelopen 15 jaar is de arbeidsproductiviteit in Nederland toegenomen, vooral doordat werknemers beter opgeleid waren of meer ervaring kregen. In de laatste jaren is de arbeidsproductiviteit volgens ABN AMRO echter vertraagd. Zo groeide de arbeidsproductiviteit na de crisis in 2008 slechts beperkt: met 0,5 procent per jaar. In de verschillende sectoren zijn er bovendien grote verschillen.

Europees gemiddelde

De Nederlandse productiviteit ligt met 18 procent boven het gemiddelde van de Europese Unie. Daarmee horen we bij de meest competitieve landen ter wereld. Dat is terug te zien in de export. De sectoren Industrie, Transport en Logistiek, Agri en Food hebben een bovengemiddelde productiviteit ten opzichte van de omringende landen. Met chipmachines en productiemethodes als melkrobots troeven Nederlandse bedrijven buitenlandse spelers af als het gaat om de productiviteit gemeten op basis van de geproduceerde toegevoegde waarde per gewerkt uur.

Innovatie

De meeste sectoren scoren nu goed ten opzichte van het internationaal gemiddelde. Nederlandse bedrijven kunnen echter niet op hun lauweren rusten, waarschuwt ABN AMRO. Als de voorsprong achteruit gaat of sectoren zelfs slechter gaan scoren dan het internationaal gemiddelde, zullen volgens de opstellers van het rapport vroeg of laat efficiënte buitenlandse partijen proberen de Nederlandse markt te veroveren. Het gevaar kan ook uit het binnenland komen. Als een sector te weinig innovatief is, kunnen bedrijven uit andere productieve sectoren een deel van de markt in handen krijgen. Het is dus voor alle sectoren cruciaal om innovatief en productief te blijven.