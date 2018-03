Samen sterk: Stijn du Pont van Administratiekantoor du Pont

Het leven van Stijn du Pont had nog geen twee decennia op de teller staan toen hij Administratiekantoor du Pont oprichtte in Rijen in januari 2012. Als telg uit een rasechte ondernemersfamilie kwam de beslissing niet als een verrassing: de takken van zijn stamboom zijn onder meer vertegenwoordigd in geurbeleving, schilderkunst en meubelwinkels.

Administratiekantoor du Pont, dat verhuisde naar Tilburg in april 2017, richt zich op starters, ZZP’ers, particulieren en MKB’s. Het bedrijf biedt onder andere hulp bij de aangifte omzetbelasting, inkomstenbelasting en het beheer van de salarisadministratie – ‘het hele plaatje van A tot Z,’ aldus du Pont. In de samenwerkingen met zijn klanten besteedt du Pont nauwkeurig aandacht aan efficiënte communicatie. ‘Ik wil hen tonen dat we samen hun doelen kunnen bereiken’, legt hij uit. ‘Ze staan er niet alleen voor. Hun succes is ons succes.’ Hoewel het pad van elke ondernemer bezaaid is met hindernissen en uitdagingen, gaat du Pont die tegemoet met dezelfde vastberadenheid die hij toont in zijn klantgerichtheid. ‘Elk probleem is oplosbaar’, zegt hij. ‘We doen het gewoon samen, en samen komen we er wel uit. Als ik mezelf nu zou tegenkomen als 19-jarige, zou ik vooral de raad geven om het gewoon te proberen. Je weet nooit waar het eindigt.’

In zee met Ageras

Eind 2017 kwam du Pont terecht bij Ageras. De resultaten lieten niet op zich wachten: via Ageras heeft du Pont ondertussen al 12 klanten gevonden voor zijn bedrijf. ‘De samenwerking verloopt fantastisch’, zegt du Pont. ‘Ik geniet heel erg van de communicatie met Farah-Addin en Nick – het is een erg prettig contact.’ Du Pont is vooral bijzonder enthousiast over de werkwijze van Ageras. Op het partnerplatform kunnen accountants en boekhouders klanten contacteren en voorstellen aanbieden, waarna de klant de drie aangeboden offertes afweegt om vervolgens de partner te kiezen die het beste bij hen past. ‘Ik vind het model echt geweldig’, vult du Pont aan. ‘Je leert de klant eerst wat beter kennen, maar je betaalt pas zodra de klant voor je kiest.’

Bij zijn klanten peilt du Pont regelmatig naar hun mening over Ageras, en die ervaring is unaniem positief. Keer op keer vertellen ze hem dat ze drie voorstellen kregen van verschillende partners, volledig afgestemd op hun wensen, zodat ze een geïnformeerde keuze konden maken. ‘Ze zijn allemaal ontzettend tevreden’, concludeert du Pont. In de toekomst hoopt du Pont om met zijn administratiekantoor te blijven groeien. ‘Ik wil vooral mensen blijven bedienen’, zegt du Pont. ‘Ik wil graag actief meedenken met mijn klanten en door middel van persoonlijk contact proberen om hun problemen op te lossen. Geen vraag is te veel.’

Klanten zoeken op het wereldwijde web kan tijdrovend zijn, dus waarom zou u dat niet uitbesteden? Maak nu een demoprofiel aan bij Ageras: via ons bereik kunt u eenvoudig nieuwe klanten vinden en offertes opstellen.