Nieuwe IFRS-taxonomie gepubliceerd

De IFRS-foundation, verantwoordelijk voor het bestuur en het toezicht van de IASB, heeft de IFRS-taxonomie voor 2018 gepubliceerd. Die is op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van de taxonomie voor 2017.



Een van de aanpassingen is de opname van de nieuwe IFRS-standaard voor verzekeringscontracten, die in januari is gepubliceerd. Daarnaast zijn in de nieuwe taxonomie de updates ‘Annual Improvements’ en ‘Prepayments Features with Negative Compensation’ opgenomen.

Meer informatie over de nieuwe taxonomie staat op een aan IFRS 2018 gewijde website.