RJ dringt aan op snelle goedkeuring IFRS 17

De Raad voor de Jaarverslaggeving is voorstander van een snelle goedkeuring van de nieuwe IFRS 17-boekhoudregels voor verzekeringscontracten. ‘Dit om te zorgen dat de toepassing ervan vanaf januari 2023 niet in het gedrang komt.’

IFRS 17 is vier jaar geleden uitgegeven door de International Accounting Standards Board en gaat IFRS 4 over de administratieve verwerking van verzekeringscontracten vervangen. De richtlijn moet beter inzicht geven in de winstgevendheid van verzekeraars. De ingangsdatum van 1 januari 2023 kan in de knel komen als de nieuwe richtlijnen niet voortvarend worden geaccordeerd, vreest de raad. Die heeft een brief gestuurd aan de EFRAG, het Europese adviesorgaan rondom verslaggevingsregels.

Standpunten verschillen

In die brief geeft de raad aan het eens te zijn met de visie van de EFRAG op de IFRS-richtlijn. ‘We ondersteunen de goedkeuring en zouden een tijdige afronding van het proces verwelkomen met het oog op de ingangsdatum.’ De raad signaleert verschillende standpunten onder de EU-lidstaten over de toepassing van zogeheten jaarlijkse cohorten. Het gaat dan met name over verzekeringen waarvan de cashflow een relatie heeft met andere polishouders en contracten waarbij verschillende leeftijdsgroepen risico’s met elkaar delen. ‘We begrijpen het belang hiervan in bepaalde lidstaten, maar vinden dat het zeer belangrijk is dat de marktpartijen in staat zijn om de nieuwe regels tijdig te implementeren.’

Die jaarlijkse cohorten betreffen het bepalen van toekomstige onverdiende winsten van een homogene groep lopende verzekeringscontracten per afzonderlijk ingangsjaar. Dat vereist de beschikbaarheid van historische data per groep lopende contracten.