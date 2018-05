Stevige boete voor topman die klokkenluider wilde ontmaskeren

Barclays-topman Jes Staley heeft van de Britse toezichthouders FCA en PRA een gezamenlijke boete gekregen van bijna € 730.000. Hij ging tegen de regels in op zoek naar de identiteit van een klokkenluider die een anonieme brief aan de bank had gestuurd.

Staley moest vorig jaar al het grootste deel van zijn bonus inleveren omdat hij had onderzocht wie de anonieme klager was. Barclays moet bovendien tot eind 2020 jaarlijks aan de FCA en PRA gaan rapporteren hoe het omgaat met klokkenluiders, met persoonlijke verklaringen van de verantwoordelijke managers.

Klokkenluiders essentieel

CEO’s hebben een zware verantwoordelijkheid, aldus de FCA. En die heeft Staley niet genomen. “Klokkenluiders spelen een essentiële rol in het aan de kaak stellen van wanpraktijken en slecht gedrag in de financiële sector. Het is belangrijk dat mensen zich anoniem kunnen melden, zonder angst voor nadelige gevolgen.” De anonieme brief viel in juni 2016 bij Barclays op de deurmat. Daarin stonden diverse beschuldigingen, onder meer aan het adres van Staley.”Hij had gepaste afstand moeten bewaren en geen stappen moeten ondernemen om de briefschrijver te identificeren. Hij had moeten navragen of wat hij deed, was toegestaan.” Staley heeft daarom niet voldaan aan de regels voor bekwaamheid en voorzichtigheid, maar heeft niet de integriteitsregels geschonden, vinden de toezichthouders.

Het is de eerste keer dat het Britse toezicht een zaak moet beoordelen aan de hand van het Senior Managers Regime. Staley heeft ernstige beoordelingsfouten gemaakt, is het oordeel. “Ook al heeft hij er geen persoonlijk gewin aan overgehouden, zijn misdragingen zijn voor beide toezichthouders ernstig genoeg om elk een boete op te leggen van 10% van zijn jaarinkomen.”