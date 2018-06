‘Hoge Raad gaat zich buigen over dwaling in renteswapzaak’

Volgens het FD gaat de Hoge Raad zich buigen over het rentederivatendossier. De rechtbank Amsterdam vraagt het hoogste rechtscollege binnenkort om duidelijkheid te geven over dwaling met betrekking tot de aanschaf van renteswaps door MKB’ers.

Een groot aantal MKB’ers heeft in het verleden renteswapproducten aangekocht die bescherming boden tegen een rentestijging. Die producten leidden in veel gevallen tot een strop toen de rente sterk ging dalen. Banken hebben hun klanten niet goed over dat risico geïnformeerd. Zij bieden een compensatieregeling voor een aantal klanten. Daarmee is ruim € 1,5 mld gemoeid.

Daarnaast zijn veel ondernemers naar de rechter gestapt. De bezwaren zijn enerzijds dat er sprake is van dwaling omdat zij bij de aankoop van het product de risico’s niet kenden. Dat kan leiden tot nietigverklaring van de overeenkomst. Anderzijds krijgen banken het verwijt dat ze met hun gebrekkige informatievoorziening de zorgplicht hebben geschonden. Dat is reden voor ontbinding van de overeenkomst.

Hof oordeelt anders dan rechtbank

Volgens Jan Michiel Wagenaar, advocaat van een MKB’ er die een rechtszaak heeft aangespannen, gaat de rechtbank nu direct naar de Hoge Raad omdat het hoofdstedelijke gerechtshof in vergelijkbare zaken eerder een andere uitspraak heeft gedaan dan de rechtbank.

Dwaling of niet?

De Amsterdamse rechtbank wil van de Hoge Raad alleen een oordeel over dwaling, volgens Wagenaar. Bij zijn cliënt gaat het om verborgen provisies en de betaalde rente. Voor dwaling zijn de mededelingsplicht van de bank en de onderzoeksplicht van de klant bepalend. Volgens Wagenaar zijn er twee scholen. De ene school stelt dat wie de overeenkomst aangaat, zich moet verdiepen in de documentatie en de goede vragen moet stellen. “Doet hij dat niet, dan kan hij zich niet achteraf op dwaling beroepen.”

Daarnaast is er de school die het gerechtshof Amsterdam nu in een aantal renteswapzaken heeft gevolgd. Die gaat ervan uit dat alleen het leveren van standaardinformatie, zeker aan niet-professionele klanten, niet voldoende is. En als de bank niet voldoet aan zijn mededelingsplicht, kan de klant niet worden verweten dat hij niet voldoet aan zijn onderzoeksplicht.

De rechtbank wil nu weten welke lijn in de lopende zaak gevolgd moet worden. Een uitspraak volgt naar verwachting pas volgend jaar.

Bron: FD.nl