‘Bijblijven betekent nadenken over de toekomst’

Lean en mean werkprocessen

Binnen KroeseWevers zijn volgens Postma en Bodde twee dingen enorm in beweging. ‘Allereerst het automatiseren van werkprocessen’, aldus Postma. ‘Dat betekent digitaliseren, maar ook opnieuw kijken naar hoe processen zijn ingericht. Zijn ze lean en mean? Kunnen we ze toespitsen op wat echt noodzakelijk is? Alles wat overbodig is in werkprocessen willen we zoveel mogelijk schrappen.’

Waarom? Simpel, zegt Postma. ‘Je wilt resultaten sneller bij de klant hebben. De doorlooptijd van een jaarrekening met aangifte is bijvoorbeeld al enorm teruggebracht. Dat betekent wel dat afdelingen steeds meer met elkaar moeten samenwerken. Accountant en fiscalist zitten al vaker gezamenlijk met de klant aan tafel. Verder wordt de informatieaanlevering en samenwerking met de klant heel anders. Iets waar je goed op kunt inspelen met software als Client Online.’

Zoveel mogelijk in Client Online

Bodde: ‘We zijn druk bezig met de herinrichting van practice management. Dat betekent dat je interne organisatie in feite op de kop gaat en we zoeken naar passende nieuwe oplossingen. Te meer omdat die oplossingen steeds opener zijn. Dat wil zeggen dat er meer communicatie plaatsvindt tussen het ene pakket en het andere pakket. Hieromheen pas je je organisatie aan.’

Met de digitalisering en invoering van de digitale ondertekening betekent dit bijvoorbeeld dat veel zaken niet meer via het secretariaat gaan. ‘In plaats daarvan wordt direct met klanten gecommuniceerd via de online omgeving Client Online. Dat is een enorme efficiencyslag. En we merken dat onze accountants heel enthousiast zijn wanneer ze op die manier een jaarrekening de deur uit weten te krijgen. Op fiscale aangiftepraktijken heeft het ook grote impact. Eerder moest een secretariaat die aangifte op papier krijgen, versturen naar de klant, een accordering zien te krijgen et cetera. Dat is nu zo’n verschil. Het secretariaat komt er helemaal niet meer aan te pas.’

Het is met vallen en opstaan gegaan, maar inmiddels is KroeseWevers zover dat alle procedures via Client Online lopen. ‘Denk aan publicaties, de IB-aangifte, de VPB-aangifte, de OB-aangifte, kredietrapportages. We zijn behoorlijk ver en daarmee beweeg je je klanten om aan te sluiten op je platform. Ze willen eigenlijk niet eens meer zonder.’