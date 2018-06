Full Finance ook vraagbaak voor arbeids- en hippisch recht

Full Finance Consultants biedt vanaf nu ook ondersteuning bij vraagstukken over arbeidsrecht en hippisch recht.

Voor de uitbreiding wordt advocaat Léonie van Meggelen ingeschakeld, gespecialiseerd in arbeidsrecht. Ze is al enige jaren voor Full Finance actief als docent bij de AA-opleiding en in het PE-programma. “Vanaf heden is haar kennis ook beschikbaar bij vraagstukken op het gebied van arbeidsrecht en hippisch recht.” Van Meggelen heeft een praktijk als zelfstandig advocaat in het Gelderse Laren.