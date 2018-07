Organisatie met voorbeeldige ketentransparantie kanshebber Kristalprijs NBA en EZ

Het ministerie van Economische Zaken en de NBA zijn weer op zoek naar kandidaten voor de zogeheten Kristalprijs, voor de meest transparante maatschappelijke verslaggeving.

Aanmelden kan tot 18 augustus aanstaande via www.transparantiebenchmark.nl. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) is verantwoordelijk voor de uitvoering van de award.

Ketentransparantie basisprincipe

De Kristalprijs is dit jaar bestemd voor de organisatie met het meest inspirerende voorbeeld van ketentransparantie in het jaarverslag. Ketentransparantie is één van de basisprincipes van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Veel organisaties zijn transparant over een (deel van) hun ketens, andere bedrijven worstelen nog met ketenverantwoordelijkheid en de transparantie daarover. Belangrijk bij de beoordeling voor de Kristalprijs is of organisaties in geval van problemen openstaan voor kritiek en hun verantwoordelijkheid nemen. Veel bedrijven reageren vooral defensief en ook pas als ze in de media komen.

Goed beeld

Maatschappelijke verslaglegging en transparantie zijn in toenemende mate van belang voor het bestaansrecht van organisaties, aldus de organisatoren van de Kristalprijs. Stakeholders willen zich een goed beeld kunnen vormen van duurzame prestaties en de maatschappelijke meerwaarde van organisaties. Daarom zijn zij steeds meer geïnteresseerd in niet-financiële en meer toekomstgerichte informatie over strategie, governance, verdienmodel, waardecreatie en relevante (ook financiële) risico’s daaromtrent. Die relevantie neemt toe door de financiële impact en de urgentie van bijvoorbeeld Nederland Circulair 2050, maar ook door internationale ontwikkelingen zoals de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs en de Sustainable Development Goals (VN).

Nomineren

De organisatie van de prijs roept op om bedrijven met inspirerende voorbeelden op het terrein van maatschappelijk transparante verslaggeving te nomineren voor de Kristalprijs 2018. Aanmelden kan tot 18 augustus aanstaande via www.transparantiebenchmark.nl.