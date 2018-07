Opnieuw 6 miljard beschikbaar in najaarsronde SDE+

In de najaarsronde van de stimuleringsregeling voor duurzame energieproductie SDE+ is opnieuw een budget van € 6 miljard beschikbaar. Dat schrijft minister Wiebes (Economische Zaken) aan de Tweede Kamer.

De ronde loopt van 2 oktober tot 8 november, in fases van twee weken. “Veel projecten hebben te maken met lange vergunningsprocedures; met deze verlengde indieningsperiode krijgen meer projecten de kans om een aanvraag tijdig in te dienen”, aldus Wiebes. Met SDE+ wil de overheid de doelen van het Energieakkoord realiseren. “Ondanks dat het budget van de voorjaarsronde niet is uitgeput en de verhouding beschikbare projecten versus beschikbaar verplichtingenbudget scherper is, vind ik het belangrijk om het ingezette tempo te behouden en voldoende ruimte aan nieuwe projecten te bieden om het doel van 14% hernieuwbare energie in 2020 en 16% in 2023 te realiseren.”

In de voorjaarsronde is uiteindelijk € 5,3 miljard van de beschikbare € 6 miljard geclaimd met 4.535 aanvragen. Zonne-energie is veruit het populairste energieproject: goed voor 4.369 aanvragen. Daarvan zijn er inmiddels 2.314 gehonoreerd. In totaal zijn van de voorjaarsronde 2.401 projecten gehonoreerd en 478 afgewezen. De rest is nog in behandeling.

Zonne-energie

Voor zonnepanelen zijn in de najaarsronde 4% tot 7% lagere maximale basisbedragen opgenomen omdat de kostprijsdaling voor zonnepanelen doorzet. ” Eventuele aanpassingen in de SDE+-regeling in 2019 en verder zal ik in samenhang bezien met de diverse trajecten die lopen rondom het stimuleringsbeleid voor kleinschalige zonne-energieprojecten en energiecoöperaties.” Zo bekijkt Wiebes of de ondergrens van 15 kWp voor zon-PV-systemen in de SDE+ op termijn verhoogd kan worden.

Onderuitputting

Wiebes vindt de onderuitputting van het budget in de voorgaande rondes geen signaal dat het SDE+-budget omlaag moet: “Aangezien projecten afhankelijk van de technologie een realisatietermijn van anderhalf tot vijf jaar kennen, ligt het voor de hand om het verplichtingenbudget in de jaren voor 2020 te laten pieken, zodat optimaal gebruik kan worden gemaakt van de daling in kostprijs van hernieuwbare energieprojecten. Waar de

SDE+ in 2015 nog een verplichtingenbudget van € 3,5 miljard kende, is dit in 2017 én 2018 € 12 miljard per jaar. Deze cijfers zijn exclusief de tenders voor windenergie op zee. Het is daarom niet verwonderlijk dat de verhouding beschikbare projecten versus beschikbaar verplichtingenbudget scherper wordt en er een grotere kans is op onderuitputting. Immers, er is geen oneindig aanbod aan projecten, capaciteit en projectontwikkelaars.”