Zonnepaneeleigenaren in onzekerheid door onbekende tarieven

Energieleveranciers moeten spoedig duidelijkheid geven over de tarieven voor het terugleveren van stroom die gaan gelden vanaf 2027. De Vereniging Eigen Huis dringt er in een brief aan negen energiebedrijven op aan dat zij een positieve vergoeding moeten garanderen.

Dit is nodig om te voorkomen dat huishoudens met zonnepanelen moeten betalen voor de stroom die ze aan het net leveren.

Salderingsregeling

Aanleiding voor deze oproep is het afschaffen van de salderingsregeling in 2027. Vanaf dat moment ontvangen huiseigenaren een vergoeding voor de stroom die ze terugleveren, maar betalen ze daar ook kosten over.

Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis bleek vorige maand dat bij twee leveranciers de kosten hoger zijn dan de vergoeding, waardoor zonnepaneeleigenaren inderdaad zouden moeten betalen. Veel andere leveranciers hebben hun tarieven voor 2027 nog helemaal niet gepubliceerd.

Onduidelijkheid

De vereniging vindt deze onduidelijkheid onacceptabel, omdat huiseigenaren hierdoor geen weloverwogen keuze kunnen maken voor een energiecontract voor de langere termijn. In de brief verzoekt zij de leveranciers dan ook dringend om zowel de terugleververgoeding als de kosten snel openbaar te maken. Daarnaast benadrukt de vereniging dat de vergoeding hoger moet zijn dan de kosten.