Verdienmodel zonneparken staat zwaar onder druk

De winstgevendheid van veel zonneparken staat onder druk. Zelfs rente en aflossingen blijken sommige parkeigenaren niet meer te kunnen betalen. Dat komt naar voren uit een rondgang van het FD bij onder andere KPMG.

KPMG publiceerde recent een rapport over het verdienmodel voor grootschalige zonneprojecten. Het accountantskantoor schetst daarin hoe de kasstroom van projecten verslechtert doordat operationele kosten en rentelasten zijn gestegen, terwijl het aantal uren met een negatieve stroomprijs snel toeneemt. Bij een negatieve stroomprijs moeten uitbaters betalen om stroom te leveren, tenzij ze de panelen uitzetten.

‘Achterhaald rekenmodel’

Dit jaar zijn er al 463 uren met negatieve stroomprijzen, meer dan de 458 uur in heel 2024. Het aantal dagen waarop prijzen zes uur of langer negatief zijn stijgt. Oudere projecten krijgen dan minder subsidie, nieuwe helemaal niets. De sector noemt het gebruikte rekenmodel voor subsidie verouderd.

Geen verkoopgolf, wel keerpunt

De gevolgen zijn mogelijk groot. Volgens berekeningen van KPMG komen de Nederlandse doelstellingen voor energieopwekking met zonnepanelen in gevaar. Nieuwe projecten komen niet van de grond en sommige uitbaters van bestaande parken zouden al naar verkoopmogelijkheden kijken. Van een grote verkoopgolf is echter volgens KPMG nog geen sprake.

Martijn Vermeer van De Schoenmakers Groep – eigenaar van meer dan een miljoen panelen – zegt dat er wel sprake is van een keerpunt: ‘Veel partijen teren nog op financiële buffers die ze in voorgaande jaren hebben opgebouwd. Maar aan het eind van dit jaar moeten de jaarcijfers worden opgemaakt en gedeeld met de banken. We gaan naar een situatie toe dat er straks zonneparken voor €1 worden aangeboden, om er maar vanaf te zijn.’

De oplossing moet volgens de sector onder meer komen van een realistischer subsidiemodel. Ook de grootschalige toepassing van batterijen wordt genoemd als een mogelijke oplossing.

Bron: FD