Terugleverkosten zonnepanelen gestegen: huishoudens betalen soms honderden euro’s meer

Huishoudens met zonnepanelen zien hun energierekening opnieuw stijgen. In slechts vier maanden tijd zijn de terugleverkosten, de kosten die energieleveranciers rekenen voor het terugleveren van stroom aan het net, gemiddeld met bijna tien procent gestegen. Dat blijkt uit een analyse van Overstappen.nl, waarin de tarieven van 21 energieleveranciers zijn vergeleken.

Stijging treft vooral kleinere huishoudens

De impact is het grootst voor huishoudens met een beperkt aantal panelen. Een huishouden met zeven zonnepanelen betaalt in augustus gemiddeld €331,58 aan terugleverkosten per jaar, tegen €277,28 in maart: een stijging van bijna 20 procent. Middelgrote huishoudens met twaalf panelen zien hun kosten stijgen met ruim 15 procent. Grotere huishoudens met zeventien panelen betalen relatief iets meer (+2,8 procent), maar hun absolute kosten blijven hoog.

Gemiddelde stijging over alle huishoudens: +9,9 procent in vier maanden tijd. In sommige gevallen lopen de jaarlijkse terugleverkosten zelfs op tot ruim €1.000.

Aantal panelen Maart 2025 Augustus 2025 Stijging 7 panelen (2 pers.) €277,28 €331,58 +19,6% 12 panelen (3 pers.) €464,17 €535,02 +15,3% 17 panelen (5 pers.) €742,11 €763,07 +2,8%

Grote verschillen tussen leveranciers

Niet alle energieleveranciers verhogen hun tarieven in hetzelfde tempo. Zo verhoogden Mega, Vattenfall en Pure Energie hun terugleverkosten met €89 tot €110 in slechts vier maanden tijd.

Opvallend is het beleid van Coolblue Energie, dat geen aparte terugleverkosten rekent maar zonnepaneelbezitters fors meer laat betalen via de vaste leveringskosten van stroom. Klanten met zonnepanelen betalen daar €1.097,86 per jaar, tegenover slechts €113,84 voor klanten zonder panelen. Het verschil van bijna €984 wordt gezien als een verkapte terugleverkost.

Aan de andere kant zijn er ook positieve uitzonderingen. Leveranciers als Energiedirect, ENGIE en Essent hebben hun tarieven gelijk gehouden. Eneco en Oxxio zijn zelfs de enige aanbieders die hun terugleverkosten hebben verlaagd.

Achtergrond: onbalanskosten en netcongestie

Volgens energie-expert Tom Schlagwein van Overstappen.nl is de stijging het gevolg van zogenoemde onbalanskosten. Dat zijn kosten die ontstaan wanneer er op piekmomenten te veel stroom het net op komt. “Door het volle stroomnet maken energieleveranciers extra kosten: dit zijn de zogeheten onbalanskosten. Die kosten worden via de terugleverkosten neergelegd bij de zonnepaneelbezitters. Dat voelt voor veel mensen als oneerlijk, zeker nu de salderingsregeling binnenkort stopt. Hun terugverdientijd wordt alleen maar langer. Deze stijging voor klanten met zonnepanelen is daarom echt geen goed nieuws. Pas als de onbalanskosten gaan dalen, kunnen de terugleverkosten omlaag. Voorlopig voorspel ik dan ook dat de terugleverkosten alleen maar verder zullen stijgen.”