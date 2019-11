Pilot met digitale certificering in XBRL van start

Vanaf 2020 (boekjaar 2019) dienen accountants de jaarstaten van pensioeninstellingen digitaal te certificeren in XBRL. Ter voorbereiding hierop biedt DNB de mogelijkheid dat accountants in oktober tot en met december 2019 deelnemen aan een pilot, meldt de NBA. De pilot gaat om al eerder ingezonden jaarstaten 2018.

Alle accountants die in 2020 jaarstaten van pensioeninstellingen certificeren kunnen deelnemen aan de pilot. Deelname is geheel vrijwillig. Deelenemers kunnen zich aanmelden via: rapportages_pensioenfondsen@dnb.nl. Dit e-mailadres wordt ook gebruikt als het certificeren van jaarstaten bij een PPI betreft. Als accountant is het de bedoeling om zelf contact op te nemen met een cliënt (pensioeninstelling) die bereid is de pilot te faciliteren. De betrokkenheid van de pensioeninstelling is nodig om tijdens de pilot een verklaring te kunnen insturen bij DNB via het portaal DLR. Uiteraard kan ook via meerdere (soorten) cliënten (BPF, OPF, APF, PPI) worden deelgenomen aan de pilot.

Meer informatie over de pilot:

Bron: NBA