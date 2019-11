Fiscalisten doen voorstel voor alternatief fiscale eenheid

Fiscalisten Ruud van den Dool en Mark Nieuweboer werken aan een voorstel om de fiscale eenheid af te schaffen en in de plaats daarvoor een winstoverdrachtfaciliteit te introduceren. Later deze week maken ze de details bekend.

Van den Dool had al eerder een pleidooi gehouden voor het inruilen van de fiscale eenheid voor een alternatief. Dat voorstel heeft hij nu met Nieuweboer verder uitgewerkt.

Staatssecretaris Snel (Financiën) heeft aangegeven dat de Wet spoedreparatie fiscale eenheid een tijdelijke maatregel is en dat naar een nieuw fiscaal groepsregime wordt gekeken. Het huidige regime is in de wet opgenomen naar aanleiding van een vraag van een Kamerlid, zonder dat er een fundamentele discussie is geweest, constateren Van den Dool en Nieuweboer. Het belangrijkste argument was wellicht dat door de fiscale eenheid de mogelijkheid zou bestaan om de geconsolideerde jaarrekening als uitgangspunt te nemen voor de aangifte vennootschapsbelasting. In de literatuur is vaak een argument dat in een concern de belangen van de dochtermaatschappijen ondergeschikt zijn aan het groepsbelang. Deze economische eenheid vormt een rechtvaardiging om voor de vennootschapsbelasting ook bij die eenheid aan te sluiten.

Voordelen en nadelen

Er zijn voordelen aan de fiscale eenheid, schrijven de twee. Economische activiteiten en investeringen hebben baat bij de mogelijkheid om verliezen direct te kunnen verrekenen met winst van andere concernonderdelen. De eenheid komt ook tegemoet aan de behoefte om fiscaal gefacilieerd bepaalde transacties tussen concernonderdelen te laten plaatsvinden. Maar de administratieve voordelen zijn beperkt en de regeling is zeer complex. Veel onderlinge transacties moeten individueel worden gedocumenteerd en beoordeeld. Alleen resultatensaldering en eventueel een mogelijkheid voor fiscaal gefaciliteerde overdracht van bepaalde vermogensbestanddelen hebben nog betekenis, concluderen Van den Dool en Nieuweboer. Voor die aspecten is de fiscale eenheid niet nodig, vinden zij. De twee fiscalisten vragen zich ook af of de fiscale eenheid EU-rechtelijk wel houdbaar is.

Drie elementen

Van den Dool en Nieuweboer stellen dat een groepsregeling moet voorzien in drie elementen: horizontale verliescompensatie tussen binnenlandse concernonderdelen, de belastingvrije overdracht van vaste bedrijfsmiddelen tussen concernonderdelen en de aftrek van definitieve verliezen die door Europese dochtervennootschappen zijn geleden. Resultatensaldering is nodig omdat daardoor de investeringsbereidheid van concerns toeneemt. Bij de resultatensaldering kunnen winstgevende concernvennootschappen deel van hun individuele belastbare winst (na verliesverrekening) overdragen aan een verlieslatende concernvennootschap. Daarbij blijft het uitgangspunt dat de concernonderdelen zelfstandig belastingplichtig zijn, maar wordt wel bereikt dat binnen het concern de mogelijkheid bestaat de totale gezamenlijke belastinggrondslag te beperken tot de gezamenlijke gesaldeerde winst, aldus Van den Dool en Nieuweboer. Deze faciliteit kan volgens hen relatief eenvoudig worden vormgegeven.

Algemene vrijstelling

Zonder fiscale eenheid kunnen vermogensbestanddelen niet meer geruisloos worden overgedragen, maar daar is wel behoefte aan. Daarom stellen de fiscalisten voor om de bestaande fiscale fusie- en splitsingsfaciliteiten aan te vullen met een algemene vrijstelling voor de concernoverdracht van goodwill en zogenoemde lange bedrijfsmiddelen (economische levensduur ten minste vijf jaar).

Aftrekbare winstoverdracht

Een ander voorstel is om de huidige regeling van de aftrekbare liquidatieverliezen te vervangen door de mogelijkheid voor een Nederlandse concernvennootschap om winst aftrekbaar over te dragen aan een verlieslatende buitenlandse dochtervennootschap. Dat zou alleen mogelijk moeten zijn voor dochtervennootschappen die zijn gevestigd in een lidstaat van de EU en voor zover het om overdracht gaat van winst aan een lichaam met verliezen die door de staking van activiteiten niet langer in die andere staat te verrekenen zijn.

Van den Dool en Nieuweboer werken hun voorstel uit in een zogeheten ‘proeve van een wetsvoorstel’, die ze deze week publiceren.

